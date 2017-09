Google overtar HTC for 1,1 milliarder dollar

Google har signert en samarbeidsavtale på 1,1 millarder dollar med mobilgiganten HTC, skriver selskapet i en pressemelding.

Ryktene om avtalen dukket først opp i begynnelsen av september.

Søkemotorgiganten har i de siste satset hardere på maskinvare, og HTC-avtalen er siste ledd i strategien.

- Gjennom denne avtalen vil dyktige HTC-ansatte bli en del av Googles maskinvareavdeling, sier Googles Rick Osterloh i en kommentar.

Han tenker da spesielt på teamet som utviklet den kritikerroste Google-mobilen Pixel.

Det er ikke førte gang Google tar over et mobilselskap. I 2011 kjøpte selskapet Motorola for 12,5 milliarder dollar, men solgte det tre år senere til Lenovo for under 3 milliarder dollar.

Riktignok hadde Google solgt unna andre deler av selskapet på forhånd, og beholdt Motorolas patenter, men Business Insider skriver at det ikke er åpenbart hvordan avtalen med HTC skal bli en suksess.

Saken oppdateres.