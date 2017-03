Google lanserer YouTube TV

Vi elsker å se på TV-serier, filmer, sport og nyheter på TV. Men med fremveksten av strømmetjenester som Netflix, HBO og YouTube forventer vi nå å kunne se det vi vil når vi vil - ikke når det tilfeldigvis blir sendt.

Rene strømmetjenester som Netflix er en konkurrent til de tradisjonelle TV-kanalene, men i samarbeid med Google har de amerikanske TV-kanalene ingen planer om å gi opp kampen.

På sin offisielle blogg annonserer YouTube nå at de lanserer YouTube TV.

- YouTube TV er live TV designet for youtubegenerasjonen, de som vil se hva de vil - når og hvordan de vil - uten forpliktelser, skriver YouTube.

I første omgang blir YouTube TV lansert i USA, i samarbeid med kanalene ABC, CBS, FOX, NBC, ESPN samt en rekke lokale kanaler. Det vil si at abonnentene kan se serier som "Empire", "The Voice", "The Big Bang Theory" og "Scandal" direkte via YouTubes nye app.

Og dersom du vil lagre serien og se den senere, tilbyr YouTube ubegrenset med lagringsplass i skyen via Googles enorme serverpark.

- Du kan ta opp så mange show du vil, samtidig, uten at du bruker opp plass på telefonen eller mobildata. Innholdet blir lagret i ni måneder, skriver YouTube.

Tjenesten er designet spesielt for mobil, nettbrett og pc, men støtter også Chromecast. Via Airplay regner vi med at du også kan vise innholdet på TV-en i stua via Apple TV.

YouTube TV blir ikke gratis. Abonnentene må ut med 35 dollar i måneden , rundt 300 kroner. Det hevder YouTube er halv pris i forhold til en tradisjonell kanalpakke. I tillegg må seerne akseptere at det vises reklame.

Vi forventer ikke at YouTube TV lanseres i Norge med det første. Du kan ta en nærmere titt på nyheten på tv.youtube.com.