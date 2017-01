Gir Rema deg rabatt på de ti varene du handler mest? Så enkelt er det ikke

Rema åpner for sin nye app torsdag ettermiddag. Dette er hva du må vite.

Etter en heidundrende PR-kampanje i jula, ble det onsdag klart at det som skulle revolusjonere norsk dagligvarebransje var at Norges 3. største dagligvarekjede lanserte et kundeprogram.

Dette var kanskje ikke den revolusjonen mange hadde sett for seg, og konkurrentene svarte på Remas lansering ved å komme dem i forkjøpet med større rabatter.



Men torsdag klokken 16.00 aktiveres muligheten for å benytte Æ-appen når du handler, ifølge Rema 1000.

De viktigste fordelene her er at du får 10 prosent rabatt på de 10 varene du handler mest – og 10 prosent rabatt på frukt og grønt.

Men som alt annet som er moro, er det en del forbehold.

Rabatt på det du har handlet mest - ikke det du kjøper mest nå



Ved første kjøp med appen, vil du få 10 prosent rabatt på de ti varene du har brukt mest penger på - ikke nødvendigvis de du har kjøpt flest eksemplarer av.

De ti varene, lagres så i appen din og vil være de du også vil få rabatt på ved neste kjøp.

Appen vil så oppdatere seg etterskuddsvis etter hver handel, og over tid oppdatere seg med de varene du bruker mest penger på. Du vil dermed kunne oppleve en del variasjoner i starten, men så vil topp 10-listen trolig stabilisere seg.

Det er ikke alt du kan få rabatt på

Om du løper på butikken i ettermiddag for å hamstre alkohol, tobakk, gavekort og lignende, så vil du derimot bli skuffet.

Det er i Norge ulovlig å gi rabatt på blant annet alkoholvarer, og det ville trolig også vært ulovlig å ramse opp varene i appen.

Det er derfor enkelte produkter som derfor er helt ekskludert fra rabattprogrammet:

Bæreposer, pant, alkohol, tobakk, medisiner, gavekort og pengespill inngår ikke i beregning av 10-på-10.

Det samme gjelder konkurrentenes fordelsprogrammer.

I tillegg vil ikke frukt og grønt havne på din topp 10-liste, fordi dette gir deg rabatt uansett.

Ikke all frukt og grønt er rabattert

Rema skryter altså av at du vil få rabatt på frukt og grønt uansett, men også her er det en begrensning:

Rabatten gjelder kun «ubearbeidede» produkter.

Nøyaktig hva som ligger i dette begrepet er noe uklart, og det har ikke lykkes Side3 å få en oppklaring fra Rema om dette. Ifølge Rema gjelder rabatten alt:

«bortsett fra det som er kuttet, vasket, krydret eller marinert»

Dette betyr blant annet at et isbergsalat-hode har rabatt, men ikke en pose med oppskåret isbergsalat. Hermetiske tomater vil også være utelukket.

Det er noe mer uklart hva som gjelder på for eksempel løk i nett, innpakkede chili og andre typer porsjonsløsninger. Det har ikke lykkes Side3 å få svar fra Rema torsdag formiddag.

