Førsteinntrykk: Tre dager med Apple iPhone X

Ganske enkelt: Apple kom sent, men svært, svært godt inn i OLED-verdenen. Det er alltid skummelt å påstå at noe er "best", men skjermen på iPhone X virker som den beste skjermen på en mobil vi har testet. Kontrastene er imponerende.

Telefonen er nå praktisk like stor fysisk som iPhone 6/7/8, men skjermen er på papiret større en Plus-utgaven.

En annen type størrelse



Direkte sammenlignbart er det riktignok ikke, for skjermen er blitt høyere - men ikke så mye bredere. Det er ikke et 16:9-forhold, men formen på mobilen har diktert størrelsen på skjermen.

I tillegg har telefonen fått et solid "hakk" ned på oversiden der høyttaleren, kameraet og andre sensorer sitter.

Eller, det er ikke så mye et hakk ned - som det er to ører opp i kantene. Dette ser flashy ut, men fører egentlig bare til at statuslinjen på toppen av skjermen ikke har plass til like mye informasjon. Nå kan du for eksempel ikke se hvor mange prosent batterikapasitet du har igjen - eller om du er koblet til Wifi Tale / VOLTE.