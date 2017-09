Førsteinntrykk av iPhone X i virkeligheten

APPLE PARK - CUPERTINO: Som ventet viste Apple intet mindre enn mindre enn seks nye produkter på tirsdagens lanseringsevent i Cupertino.

Tross at de nye mobilene nå heter iPhone 8 og ikke 7S, er designet stort sett uforandret. Men på innsiden har det skjedd mye, både når det kommer til hestekrefter, nye kretser og bedre kameraer. Les mer om detaljene her.

For eksempel gjør det at funksjoner som Augmented Reality, "utvidet virkelighet", flyter fint på skjermen uten irriterende opphold eller hakking.

Les også: En studie i enkelhet

At det demonstreres på scenen er en sak, men å se det live er faktisk imponerende. Det skal bli spennende å se hvordan "neste generasjon" Pokemon Go-lignende spill kommer til å se ut på de nye iPhone-ene.

Lås opp iPhone-en med ansiktsgjenkjenning som fungerer.

Men den store stjernen er så klart jubileumsmodellen iPhone X. Med sin kant-til-kant skjerm og utmerkede fargegjengivelse, drar den 5,8-tommer store OLED-skjermen, virkelig oppmerksomheten til seg.

Les også: Ny 65'' OLED fra Philips

De vanlige modellene ser til sammenligning gammelmodige og litt mer klumpete ut. Og den kjennes akkurat så eksklusiv og imponerende ut i hånden, som den gjør på bilder. Apple har nok en gang gått forbi konkurrentene på byggekvalitet.

Med kameraene plassert horisontalt og oppdaterte sensorer, skal iPhone X være enda bedre egnet til Augmented Reality enn iPhone 8.

Baksiden i glass på alle de nye modellene gjør det mulig å lade mobilene trådløst, noe som ble demonstrert med ladere fra flere ulike merker. Heldigvis har Apple valgt den gjeldende Qi-standarden for trådløs lading.

Les også: Knøttlite Canon-kamera forbedrer bildekvaliteten

Foruten oppgradering av kameraene, er også selfiekameraet blitt betydelig bedre. Samme med de nye funksjonene for å manipulere hvordan ansikter lyssettes – Portrait Mode – er det antagelig det beste selfiekameraet vi har sett.

Alle som prøvde funksjonene ble synlig imponert.

Å ta bort hjemknappen og dermed fingeravtrykksleseren, er modig beslutning. Andre har forsøkt seg med ansiktsgjenkjenning, men hvis det ikke fungerer 100 prosent av tiden gir man opp og blir irritert.

Under demonstrasjonen så det ut som det funket hver gang, men det var under ideelle forhold.

Når vi får et eget testeksemplar og kan prøve selv, også i dårlig lys, skal vi komme tilbake med en grundigere vurdering.

Les også: Ta styringen med Gear VR 2017

Tross den store skjermen kjennes iPhone X smidig i hånden.

Man kommer til å måtte lære seg noen nye grunnleggende håndgrep. Som å sveipe opp med fingeren, for å gå til hjemskjermen istedet for å trykke på knappen, at knappen på siden brukes for å starte Siri, og så videre. Det er noe man må prøve litt for å se om det er bedre eller dårligere enn den gamle metoden.

Men en person som fikk det demonstrert, utbrøt: "Så smart, da kan man jo gjøre alt med en hånd".

Noen ganger er det de små tingene man blir aller gladest for.

Vi kommer tilbake med mer detaljer om de nye Apple-produktene de nærmeste dagene, når vi har hatt mulighet til å bruke dem mer inngående.

Følg med her for en kommende oppdatering med video.

Artikkelen er først publisert på lydogbilde.no. Les også:



Tre nye wearables fra Samsung

De nye toppmodellene Xperia XZ1 og Compact

Bra lyd til budsjettpris

Til den lette, kreative bagasjen