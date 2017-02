Forbrukerrådet: Dette er de mest forbrukervennlige elektrokjedene

Elektrokjedene er gode til å finne formuleringer og kjøpsordninger som lokker kundene til seg.

«Norges råeste prisrobot. Pengene tilbake hvis du ikke er fornøyd. Prisløfte. Samme lave pris på nett og i butikk. Åpent kjøp i 30 dager. Alltid nettpris i butikk. 100 % fornøyd»

Men er de til å stole på?

Forbrukerrådet har gått lovnadene etter i sømmene for "å finne ut av hvilken kjede som faktisk tilbyr deg de mest verdifulle ordningene."

Forbrukerrådet har sett kjeder som har både fysiske butikker og nettbutikk, og bedt om å få tilsendt informasjon om kjedenes ordninger og hvordan de fungerer.

Deretter er det gitt poeng i forhold til hvor rause ordningene er for forbrukeren.

I en utvidede tabellen får du oversikt over hele poenggivningen.

Forbrukerrådet kårer Hi-Fi-klubben til vinneren av testen. Kjeden scorer på fire av de fem katoriene, med unntak av prisløfte, og får en samlet sum på 228 poeng.

Hi-fi-klubbens utvalg er samtidig noe begrenset, men kjøpsbevisste kan være fornøyde med ordningene til Elkjøp også, melder Forbrukerrådet.

Elkjøp kommer på andreplass med 191 poeng. Også de scorer i fire av fem kategorier, men tilbyr ikke garanti utover fem år.

På tredje og delt fjerdeplass finner vi Lefdal, Expert og Siba med henholdsvis 136, 110 og 110 poeng.

Ingen av disse ikke prisløfte eller garanti utover fem år, mens Expert og Siba heller ikke tilbyr annonsegaranti.

Euronics skiller seg ut på jumboplass. Kjeden tilbyr ingen av ordningene Forbrukerrådet mener fortjener poeng, og kommer i denne testen ut med poengsum på 0.

Forbrukerrådet har testet elektrokjedenes forbrukervennlige ordninger og hvordan de fungerer. Hi-Fi-klubben kommer best ut mens Euronics ikke får poeng i det hele tatt.

- På jumboplass finner vi Euronics, som faktisk ikke oppnår et eneste poeng. Euronics tilbyr verken åpent kjøp, nettpris i butikk, annonsegaranti, prisløfte eller garanti utover 5 år. Hos Euronics er det med andre ord stort potensial for å bli mer forbrukervennlig.

Du kan lese hele testen på nettsidene til Forbrukerrådet.

Forbrukerrådets undersøkelse tar for seg ren service, det er frivillig for butikkene om de vil tilby dette.

Direktør for forbrukerservice i Forbrukerrådet, Ingeborg Flønes, minner i en kommentar om at forbrukerens viktigste rettighetene er lovfestet.

Essensen av forbrukerrett er at du skal få det du er lovet. Du skal ha fått vite alt som er viktig, og alt du har fått vite skal være sant. Er det du har kjøpt ment å vare i vesentlig mer enn to år, kan du klage i fem år. Hvis ikke, har du to år på deg til å klage.