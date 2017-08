Forbes: - Ny iPhone 8-lekkasje avslører Apples sleipe hemmelighet

Ryktene skal ha det til at Apple kommer til å avduke neste generasjon iPhone på et arrangement i USA den 12. september 2017.

For ikke altfor mange år siden var det slik at disse pressekonferansene i hovedsak bestod av ny informasjon, men de siste årene har ikke Apple klart å holde detaljene rundt sine kommende mobiler under lokk.

Pressekonferansene har i stor grad dreid seg om å bekrefte rykter Apple-interesserte allerede kjente til fra før.

Slik er det også i år. Etter alt å dømme kjenner vi til de fleste detaljene rundt iPhone 8 etter en kraftig strøm av rykter og lekkasjer gjennom første halvdel av 2017.

"Apples sleipe hemmelighet"



Et av disse ryktene går på at årets mobiler fra Apple kan lades trådløst, en etterlengtet oppgradering for mange iphonebrukere.

Men, skal vi tro Forbes' skribent Ewan Spence, har Apple så langt klart å holde tilbake én detalj rundt den trådløse lading som er mindre heldig for forbrukerne.

Spence kaller det "Apples sleipe hemmelighet", og kjennere av teknogiganten vil dra kjensel på taktikken, dersom den skulle vise seg å stemme.

Ifølge den japanske bloggen Macotakara har Apple valgt å bruke egenutviklet teknologi for trådløs lading framfor etablerte bransjestandarder. Problemet er at Apples teknologi kun skal levere 7,5 watt mot 15 watt som er vanlig ellers.

#iPhone8 In Copper Gold color pic.twitter.com/a0SYzFWGW9 — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) August 9, 2017 IPHONE 8? Slik tror designer Benjamin Geskin at iPhone 8 kommer til å se ut.

Rammer forbrukerne på flere måter



Forbes mener motivasjonen ligger i økonomisk vinning siden denne løsningen lar produsenter lage produkter etter "Made for iPhone"-programmet - som gir lisenspenger til Apple.

Dersom ryktene stemmer, kan det ramme forbrukerne på en rekke måter:

Ikke bare vil det ta lengre tid å lade mobilen trådløst sammenliknet med andre produsenter, "Made for iPhone" betyr gjerne at produktet øker i pris. I tillegg kan det hende iPhone ikke vil være kompatibel med offentlige ladepunkter på flyplasser, togstasjoner, kaffebarer og så videre.

- Igjen har Apple valgt å maksimere sin økonomiske vinning framfor å promotere én standard for fellesskapets gode. Dette er en lekkasje jeg håper er feil, men frykter er riktig, skriver Ewan Spence.

Kilder: Apple Loop: iPhone 8 To Launch September 12 With Astonishing Price, Disappointing MacBook Problems, Report: iPhone 8 wireless charging to use slower 7.5W Qi standard as new L-shaped PCB surfaces, New iPhone 8 Leak Reveals Apple's Sneaky Secret.