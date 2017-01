Fasit: Oppgaven som kunne få deg inn på MIT

Dette er fasit på denne oppgaven.

Det finnes flere måter å regne ut lengden på de tre ukjente linjene på, men den aller enkleste gjør det hele til hoderegning.

Det vi ser er en rettvinklet trekant, noe som Pytagoras har sagt mye om.

Fordi vi vet at to av vinklene er rette, vet vi også at den gule streken deler opp den rettvinklede trekanten i to trekanter som er forholdsmessig like store - og at vi dermed har med et klassisk 3-4-5-triangel mellom punktene B-C-D og A-B-D.

Da åpner oppgaven seg som en åpen bok:

Når vi vet at 4-eren (AC) i 3-4-5-triangelet er 16, kan vi enkelt regne ut at:

kortsiden (BD) er 16/4*3=12

og at hypotenusen (BC) er 16/4*5=20

Da er det bare BA vi ikke har lengden på. Dette er kortsiden/katetet i den store trekanten, eller hypotenusen i den minste trekanten. Fordi resten av sidene er kjente - tar vi det enkelt med Pytagoras igjen:

Hypotenus^2 = katet^2 + katet^2.

Vi regner det ut som hypotenusen:

h^2 = 9^2 + 12^2

h^2 = 225

h = 15