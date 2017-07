Elon Musk hevder at myndighetene har sagt ja til superprosjekt

Elon Musk ønsker å bygge verdens lengste tunnel for å kunne kjøre et ekstremt raskt tog, kjent som «hyperloop», fra New York City til Washington.

Hyperloopen skal også innom Philadelphia og Baltimore på veien, og vil ifølge Musk kunne fullføre den drøyt 350 kilometer lange turen fra New York til hovedstaden i USA på bare 29 minutter.

I dag tar det nærmere fire timer å kjøre denne distansen med bil og litt under tre timer med tog. Det tar ikke bare lang tid, men er også økonomisk dyrt – en enkeltbillett koster fra 700 til 2000 kroner.

- Har nettopp mottatt verbal godkjennelse fra myndighetene for at The Boring Company kan bygge en hyperloop-tunnel. NY-DC på 29 minutter, skriver Musk på Twitter.

The Boring Company har så langt avslått muligheten til å kommentere dette, skriver Bloomberg.com.

Et prosjekt som dette vil nødvendigvis koste enormt mye penger og krever dessuten omfattende godkjennelser fra både lokale og føderale myndigheter. Da T-banenettet i New York nylig ble forlenget med tre kilometer, kostet dette 4,5 milliarder dollar.