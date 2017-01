Dette er den råeste laptopen vi har sett noen gang

Den siste uken har vært et mekka uten sidestykke for teknologifrelste i Las Vegas, og tusenvis av utstillere har gjort alt i sin makt for å få oppmerksomhet. Det hele ender som regel med at det meste blir glemt.

Men en av de råeste konseptene som i år ble vist frem, kommer fra nisjeprodusenten Razr. Under CES-messen viste de frem en prototyp av maskinen, som foreløpig bare går under navnet Project Valerie.

Hva dette er, er en bærbar (slepbar?) PC med tre skjermer.

Bak PC-ens vanlige 17 tommers 4K-skjerm, skjuler det seg nemlig to skjermer ekstra som ifølge Razr automatisk kan hoppe ut på hver side. Prototypen som ble vist frem hadde derimot ikke denne automatikken.

Til sammen lover Razr deg at dette blir en oppløsning på smått utrolgie 11520x2160 punkter - eller nesten 25 megapiksler!

Det som gjør det mulig å drive denne galskapen, er at Nvidia har lansert sitt beste skjermkort, GeForce GTX 1080, for bærbare datamaskiner.

Razr skryter av at deres konsept er forholdsvis liten og nett, og sammenlignbart med andre bærbare laget for spilling. Med en tykkelse på nær fire centimeter og en vekt på 5,5 kg er det dog ikke noe vi vil anbefale på flyet.

Men har vi lyst på en? Åh, absolutt!

Men er den satt i produksjon? Nope :'(