Den helt utrolige effekten av Bitcoin det ikke snakkes om

Den voldsomme veksten har vært selvforsterkende med stadig flere investorer som kommer inn. Valutaen omtales fortsatt i stor grad som en «store of value», men begynner også å stadig flere praktiske bruksområder.

Et vanvittig strømsluk

Det som derimot ikke mange er klar over, er hvilket ekstreme strømsluk hele datanettverket som driver kryptovalutaen konsumeres.

Hele grunnlaget for Bitcoin er at det er et desentralisert nettverk av datamaskiner som gjennomfører ekstremt kompliserte regneoperasjoner, som blir progressivt vanskeligere, både for å generere nye Bitcoins og å bekrefte transaksjoner.

Og mens datamaskiner får stadig mer regnekraft igjen opp mot strømforbruket, øker vanskelighetsgraden på oppgavene de må løse på en slik måte at det antatte strømforbruket stadig øker.

Bildet fra en datahall som benyttes til å «mine» Bitcoin.

Det er umulig å vite nøyaktig hvor mye strøm som benyttes av datamaskinene verden over for å gjøre denne jobben, men estimater gjort av Digiconomist tyder på at energiforbruket er i ferd med å skyte til himmels.

Populariteten til Bitcoin gjør at stadig flere kaster seg på, og de siste tallene tyder på at det årlige forbruket har passert 25 TWh.

Dette betyr at Bitcoin trekker like mye strøm som Nigeria - og nesten tre ganger så mye strøm som Norge!

Én transaksjon nok til å fylle mer enn to Teslaer



Utregningene til Digiconomist viser at om man deler strømforbruket på antall transaksjoner, betyr det at én overføring koster 236 kWh strøm.

Til sammenligning har den største Tesla-modellen 100 kWh batteri.

Ifølge de samme utregningene kunne all strømmen som går inn i Bitcoin-nettverket, vært tilstrekkelig til å gi strøm til over 2,3 millioner amerikanske husholsninger.

Det skal sies at tallene til Digiconomist er noe usikre. Vice Motherboard estimerer at i aller beste fall, under helt optimale forhold i hele verden, kan tallet per transaksjon være «bare» 77 kWh per transaksjon.

Det vil si at én transaksjon bare bruker like mye strøm til å fullade innstegsmodellen til Tesla - samt sette på en panelovn på full guffe i et par timer.

Mange, mange ganger verre enn Visa

Med disse tallene som et grunnlag, antas det at Bitcoin - med dagens forholdsvis begrensede utbredelse - har et strømforbruk som er nær 50 ganger så høyt som Visa.

Disse tallene gjør at stadig flere mener at Bitcoin aldri vil kunne fungere i stor skala - og at hvis kryptovalutaer skal ha en fremtid, må de finne langt mer effektive løsninger, som likevel skaffer den samme sikkerheten som arbeidsmengdene i Bitcoin skal være med å sikre.