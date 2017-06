Apple vil låse deg ute fra mobilen når du kjører bil

Rett før jul innførte amerikanske trafikkmyndigheter nye retningslinjer som har som mål å få mobiltelefon-og bilprodusenter til å lage løsninger som hindrer at sjåfører blir distrahert når de kjører bil.

Les også: I nær fremtid kan mobilen slutte å fungere når du kjører bil



Vi vet at sjåfører ofte gjør det ulovlige og høyst trafikkfarlige å surfe på mobilen eller sende meldinger når de sitter bak rattet.

Glem det å snakke uten handsfree. Det er betydelig verre med folk som ikke følger med på veien overhodet. Det koster liv.

Vil holde telefonen tyst



Nå bekrefter Apple at deres nye operativsystem for iPhone, iOS 11, vil komme med en funksjon som forsøker å hindre at du bruker mobilen bak rattet. Oppdateringen kommer til høsten.

Funksjonen har fått navnet "Do not disturb while driving", og er en funksjon som sørger for at mobilen ikke vil gi deg beskjed om nye tekstmeldinger eller lignende når du kjører bil. Faktisk blir skjermen helt svart.