Apple tar livet av JPEG, frigjør masse plass på iPhone og iPad

Når Apple oppdaterer operativsystemet til iPhone og iPad til iOS 11 høsten 2017, er det med en stor nyhet - særlig for deg som sliter med dårlig plass på mobilen.

Fra og med iOS 11 støtter Apple bildeformatet High Efficiency Image Format (HEIF), en ny bildestandard som er langt mer effektiv og moderne sammenliknet med dagens JPEG.

JPEG ble utviklet den gangen Bill Clinton var president i USA og ble lansert samme året Microsoft slapp Windows 3.1. Vi snakker 1992. Etter 25 år er JPEG fremdeles bildestandarden på nett, men nå går det endelig mot forbedringer.

Mindre, bedre og med flere fordeler



HEIF er bildeverdenes svar på videoformatet H.265.

Fordelen for forbrukere er at HEIF-bilder er omtrent halve størrelsen av JPEG-bilder, men likevel i bedre kvalitet.

Det betyr at du kan lagre dobbelt så mange bilder på den mobilen du allerede har. Eller den andre veien: Har du mobilen full av bilder, vil det frigjøres store mengder med lagringsplass.

Årsaken ligger i bedre teknologi for å komprimere bildeinformasjon.

Men HEIF har andre fordeler også. Mens JPEG er ett bilde, er HEIF mer en beholder for filer. HEIF kan være ett bilde, men også en serie bilder. Dermed kan HEIF i teorien også erstatte GIF.

HEIF støtter også gjennomsiktighet, og dessuten et vesentlig større fargeomfang (16 bit) i forhold til JPEG (8 bit).

Det er bare ett problem ...



Til tross for at JPEG-formatet er 25 år gammelt, dominerer det fullstendig den dag i dag.

Det vil si at selv om Apple nå går all inn på HEIF, vil ikke endringer skje like fort overalt. Om de kommer i det hele tatt.

Det kunne vært et problem for deg som vil publisere et bilde på Instagram eller Snapchat, men Apple har en løsning.

Du vil ikke merke det i praksis, men dersom du eksporterer et bilde fra din iPhone eller iPad til en annen enhet, tjeneste eller nettside, så vil bildet bli konvertert fra HEIF til JPEG automatisk.

HEIF er forøvrig ikke et bildeformat utviklet av Apple, men av Moving Picture Experts Group (MPEG). Formatet ble lansert sommeren 2015.

Her kan du lese mer om HEIF og se eksempler på JPEG vs. HEIF.

Kilder: Apple, Cult of Mac, CNET, 500px.