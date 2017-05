Apple er i ferd med å ta livet av iPad Mini

Vil helst ikke at du skal kjøpe den lenger.

iPad Mini (t.v.) har aldri fått veldig mye kjærlighet fra Apple. Nå tyder alt på at produktet er i ferd med å avgå med døden.

Nylig lanserte Apple et av sine minst oppsiktsvekkende produkter på en stund, nemlig den nye innstegsmodellen av iPad - som bare har fått navnet iPad.

Dette er et nettbrett som Apple bør ha mulighet til å selge godt av, for selv om det ikke har noen helt store blinkende nye funksjoner, så er det godt nok til det et nettbrett skal brukes til.

Fjernet billig iPad Mini



Men det som fikk langt mindre oppmerksomhet da Apple lanserte den nye «folke-iPaden», var at den også markerer begynnelsen på slutten for iPad Mini.



Apple har nemlig bestemt seg for at den eneste iPad Mini-modellen de skal selge, er 128 GB-utgaven av Mini 4. Det eneste valget du har er farge og hvorvidt du skal ha 4G integrert.

Mye lagringsplass er ikke en uting, men resultatet er at den billigste iPad Mini-utgaven du nå kan kjøpe fra Apple, koster 4490 kroner - eller 5990 kroner hvis du skal ha med 4G.

Til sammenligning begynner en vanlig iPad på 3690 kroner. Da får du riktignok bare 32 GB lagring, men en langt kraftigere prosessor. Skal du ha like mye lagringsplass, blir den 200 kroner dyrere enn lillebror.

Da begynner det å bli vanskelig å argumentere for et kjøp - og spekulasjonene er nå at dette er Apples måte å ta stille farvel til produktet.

Lever på lånt tid



Lillebroren i iPad-serien har motatt relativt lite kjærlighet fra Apple helt siden Apple begynte å lage en stor utgave av iPhone.

iPad Mini 3 var et produkt som knapt noen forsto hvorfor ble lansert, siden det var nær identisk med forgjengeren, bare med fingeravtrykkleser.

Viktigere var det at Apple tok steget bort fra at en iPad Mini skulle være like god som en vanlig iPad, og det ble spekulert om produktets snarlige død.

Men så kom iPad Mini 4, og igjen kunne det se ut til at Apple faktisk så en fremtid for minstemann

Samtidig som Apple lanserte nye iPad, var det rykter om at det skulle komme en 7,9" iPad Pro. Denne dukket aldri opp, og dermed tyder mye på at Apple har gitt opp konseptet med små iPad-er.