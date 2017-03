Apple bekrefter kontakt med hackere. Sjekk listen med pålitelige enheter umiddelbart

En hacker eller hackergruppe som kaller seg "Turkish Crime Family" hevder de har tilgang til flere hundre millioner iCloud-kontoer, og at de vil begynne slette folks iPhoner dersom ikke Apple betale løsepenger i størrelsesordenen 650.000 kroner.

Apple var stille en stund, men bekrefter nå trusselen overfor Fortune. Teknogiganten sier imidlertid at hackerne ikke har brutt seg inn i Apples systemer.

Isteden antyder Apple at hackerne, dersom de faktisk har den kontoinformasjonen de påstår, har fått tak i dataene via tjenester til en tredjepart.

There have not been any breaches in any of Apple's systems including iCloud and Apple ID," the spokesperson said. "The alleged list of email addresses and passwords appears to have been obtained from previously compromised third-party services.