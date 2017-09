Amanda (32) var lykkelig forlovet. Så dukket en merkelig venneforespørsel opp på Facebook

Er du aktiv på Facebook på mobilen din, og har takket ja til at appen kan få vite hvor du er? Har du kanskje lagt merke til at mennesker du nettopp har møtt dukker opp som forslag til personer du kanskje kjenner?

Det er enkel teknologi hvor Facebook gjetter på at du kjenner personer du nettopp har vært på samme sted som. Kanskje har dere allerede felles venner med personer som også var på samme sted? Kanskje vil dere også være venner?

Det kan være en nyttig funksjon som knytter vennskap. Det kan også oppleves som invaderende.

FOR EN KVINNE i England snudde det opp-ned på det hun trodde var et lykkelig forhold. Til den britiske avisen Daily Mail forteller Amanda (32) historien slik:

Amanda hadde møtt drømmemannen. De hadde vært sammen i to år og var forlovet. Riktignok oppførte han seg rart og forsvant på jobbreiser fra tid til annen, men alt dette ble glemt da han fridde.

Så en dag mens hun flippet gjennom Facebook ble hun oppmerksom på profilbildet til en kvinne det sosiale nettverket foreslo som en venn.

Kvinnen var avbildet hånd i hånd med hennes forlovede.

Sjokkert blar hun gjennom kvinnens profil, og finner ut at de også har et barn sammen.

Amanda forteller at hun rasende ringer kjæresten og konfronterer henne med hva hun har funnet ut. Han bare legger på - og det to år lange forholdet er over.

Med Facebook installert på en mobil med GPS kan du få de mest overraskende venneforespørslene.

MEN IKKE LENGE. Innen året er omme, tar han kontakt og sier at han har gjort det slutt med andre kvinnen. De to prøver igjen, men nok en gang viser det seg at han er utro.

Amanda avslutter forholdet nok en gang, men da det viser seg at hun er gravid får forholdet en tredje sjanse. Det skulle ikke vare lenge.

Nok en gang via Facebook blir kjæresten hengt ut av en ny person som forteller en historie om utroskap og lureri. 32-åringen velger å fortelle sin historie, og innen én time tok tre andre kvinner kontakt og fortalte liknende historier om mannen i hennes liv.

Forholdet var slutt for godt. I dag er hun i et nytt forhold, men forteller til den britiske avisen Daily Mail at det tok tid å stole på menn igjen.

Overfor avisen benekter mannen at han har vært i forhold med andre kvinner samtidig, og hevder de forskjellige kvinnene er påfunn fra Amandas side. Heller ikke bekjenner han seg barnet, og forteller til avisen at han har krevd DNA-test for å avklare om han egentlig er faren.

Kilde: Daily Mail.