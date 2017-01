Advokat om trusselbrev: - Fisketur med dynamitt, da holder man klokt avstand

Torsdag kunne Side3 melde at hele 12.000 norske nettbrukere snart kan motta et trusselbrev i posten fra et dansk advokatfirma som vil ha betaling for å ikke gå til søksmål mot dem. Anklagen er ulovlig nedlasting av film.

Les også: 12.000 norske nettbrukere risikerer søksmål på flere hundre tusen kroner

Fremgangsmåten har allerede blitt slaktet av en bred sammensatt gruppe av blant annet Forbrukerrådet, den norske anti-piratorganisasjonen Rettighetsalliansen og IKT-Norge. Forbrukerrådet anbefaler de som mottar brevet om å ikke foreta seg noe, ei heller svare advokatselskapet.

Tror ikke de vil vinne frem

Partner i advokatfirmaet Lynx, Christian Sturla Svensen, sier til Side3 at han tror sakene vanskelig vil vinne frem i rettsapparatet.

- Min umiddelbare vurdering er at de vil slite med å dokumentere følgende punkter:

hvem i husstanden som har utført den rettsstridige handlingen (nedlastingen).



at vedkommende som har utført den rettsstridige handlingen i stedet hadde valgt å kjøpe produktet lovlig (feks betalt for å se den på kino). Det er jo kun det tapet vedkommende direkte har påført rettighetshaver. Kino er dyrt, men det koster ikke 2800 kroner.

at det skal foreligger noe skyld for ev. medvirkning til spredning i denne størrelsesorden, betyr også at de må sannsynliggjøre at vedkommende burde ha forstått at han eller hun bidro til slik spredning og at alle som har lastet ned den filen man spredte ville ha kjøpt produktet lovlig.

Svensen påpeker at eieren av bredbåndsabonnementet i seg ikke kan holdes ansvarlig for bruken av bredbåndet, med mindre det er barna som beviselig har gjort noe galt.

- Det kan være en kompis eller en venn av eier. Eier av nettet svarer bare for egen nedlasting og på objektivt ansvar for egne barn, men ikke for nabogutten eller en venn som er innom den dagen, sier han.

- Fisketur med dynamitt



I trusselbrevet forsøker det danske advokatselskapet å få svar på to nøkkelspørsmål: Om en har passord på trådløst nettverk, og om en faktisk har sett på filmen på det aktuelle tidspunktet de påstår.

- Jeg tror dette er fisketur med dynamitt. Da holder man klokt avstand, sier Svensen.

Han tror advokatene kommer til å dele inn brukerne i følgende kategorier:

de som erkjenner (og beklager)

de som erkjenner og nekter

de som nekter og svarer

de som ikke svarer

- De som ligger i 'kategori 2' vil bli fulgt opp nærmere. Hensikten er å få mest mulig oppmerksomhet rundt problematikken. Det har de allerede oppnådd. De vil kun få sympati for å inndrive "noe" overfor 'kategori 2', sier advokaten.

Tror de kan få problemer med Datatilsyent



- Jeg vil tro de kommer til å tenke seg godt om før de anlegger sak i Norge. De har ikke grunnlag for å håndtere disse personopplysningene, i verken lov eller avtale så vidt jeg har registrert – og vil da kunne bli møtt med brudd på personopplysningsloven med påfølgende bøter fra Datatilsynet for hver enkelt de anlegger sak mot her i Norge.

I Norge er det meldeplikt til Datatilsynet for overvåkning og kartlegging av fildelingstrafikk. I dette tilfellet skal informasjonen være hentet inn fra utlandet.

Les også: Piratjegerne i Norge: - Vi har ikke noe med dette å gjøre