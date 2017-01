Advarsel: Ring aldri tilbake til disse numrene!

Hver dag blir hundrevis av nordmenn ringt opp av svindlere i utlandet som raskt legger på røret før de får svar.

Nå venter de bare på at du ser det ubesvarte anropet og ringer tilbake.

Gjør du det, kan det koste deg flere hundre kroner i gebyrer, fordi svindlerne ringer fra svært dyre, overprisede numre.

Nytt og avansert svindelforsøk rammer Gmail

Betyr det at du aldri skal ringe tilbake når noen har ringt deg? Nei, det gjør ikke det, men det er enkelte ting du bør være oppmerksom på.

Her ser du hva det er:

Slik unngår du å bli svindlet fra utenlandske telefonnumre

Du unngår langt på vei svindelen ved å følge tre enkle regler:

#1. Legg merke til de første sifrene i telefonnummeret. Står det +47, kommer anropet fra et norsk nummer. Står det for eksempel +880 eller +371, kommer anropet fra Bangladesh eller Latvia, der mange kjente svindelanrop kommer fra.

Smart armbånd måler om du har promille

#2. Ring ALDRI tilbake til et utenlandsk nummer du ikke kjenner. La vedkommende ringe deg opp igjen – eller legge igjen en melding på svareren.

#3. Husk at det ikke koster noe å svare på anrop fra utenlandske numre. Det koster til og med penger for svindlerne å snakke med deg når de ringer opp, så hvis du har tålmodighet til det, kan du jo slå av en prat – hvis du i det hele tatt rekker å svare.

Fujifilm spenner musklene

Seks verstingland



De landene svindlerne oftest ringer fra er: Bangladesh, Chile, Marokko, Papua Ny Guinea, Sierra Leona og Somalia.

Vær spesielt oppmerksom på disse landskodene først i telefonnummeret:

00880

0056



00212



00675



00232



00252

Hjemmesiden landskoder.no har laget en glimrende oversikt over samtlige landskoder. Her finner du raskt hvor anropet kommer fra – så kan du jo vurdere selv hvor sannsynlig det er at noen som faktisk har noe å si deg, ringer fra Mikronesia eller Bahrain.

Artikkelen er publisert i samarbeid med magasinet "Komputer for alle". Les også:



Smart armbånd måler om du har promille



Nytt og avansert svindelforsøk rammer Gmail



Fujifilm spenner musklene



Ta et bilde - og la andre gjøre resten