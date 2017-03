8 nye iPhone 8-rykter

2017 er året for tiårsjubileet til iPhone, og det ser ut til at Apple virkelig vil slå på stortrommen for å gjøre akkurat denne iPhonen spesiell.

Her har du åtte av de mest interessante ryktene om jubileumsmodellen iPhone 8. Ryktene kommer fra kilder som normalt er pålitelige.

Dette sier ryktene om iPhone 8:

1. 3D-kamera

I stedet for å bruke fingeravtrykk til å låse opp telefonen, vil iPhone 8 benytte et avansert 3D-kamera med ansiktsgjenkjenning. Det samme kameraet vil høyst sannsynlig også kunne ta noen ganske heftige selfies.

2. Kul skjerm

iPhone 8 får OLED-skjerm, og det betyr en mye bedre bildekvalitet enn hos forgjengerne. OLED, som også nyere Samsung-telefoner har, gir bedre farger, høyere kontrast og krever ikke bakgrunnsbelysning.

Det betyr at iPhone 8 trolig også blir slankere enn tidligere utgaver, og at skjermen antakelig går helt ut til kanten, i stedet for at den sitter i en ramme.

FORSVINNER: Det ryktes at hjemknappen - en av de mest gjenkjennbare elementene på iPhone - skal fjernes til fordel for en større skjerm.

3. Ingen knapper

Det vil ikke finnes knapper på fremtidige iPhone-modeller. De erstattes av berøringsfelt med de samme funksjonene. Apple vil gjerne at iPhone skal bli mer vannavvisende, og dette er enda et skritt i riktig retning.

4. Trådløs lading

Den kommende iPhone 8 lades ved at du legger den på en plattform som overfører strøm trådløst til telefonen. Å lade telefonen blir altså like enkelt som å legge den fra seg på bordet.

5. Mye plass

32 GB lagringsplass blir det minste man får i en iPhone 8, og man kan få modeller med opp til 256 GB. Det blir altså plass til mengder av apper, bilder og musikk, uansett hvilken modell du velger..

6. Ny utgivelsedato

Normalt blir nye iPhoner presentert i september, men det ryktes at iPhone 8 blir lansert allerede i juni i år.

7. Apple dropper Lightning-pluggen

Da iPhone 7 ble presentert hadde Apple droppet den analoge hodetelefonutgangen. Nå er det Lightning-pluggen, som kom med iPhone 5, som forsvinner.

Ryktene vil ha det til at kontakten blir erstattet med en USB-C-kontakt, som Apple allerede bruker i Macbook.