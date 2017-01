450.000 TV-kunder kan nå få en bedre TV-hverdag

Et lite skår i gleden er det likevel.

MER INNHOLD OG HØYERE PRIS: Om du har Canal Digital på satellitt, kan du se frem til et betydelig utvidet tilbud, høyere priser - og langt større fleksibilitet.

FORNEBU (Side3): For noen uker siden var kabel-divisjonen til Canal Digital litt mer enn middels fornøyde med å kunne oppgradere sitt tilbud, og for å ikke virke noe dårligere lovet satellitt-divisjonen torsdag tidenes lansering.

De ordene står seg neppe, men selskapet utvider innholdstilbudet til sine rundt 450.000 kunder relativt markert. Samtidig får de selvsagt smettet inn en aldri så liten prisøkning - og gjør tilbudet litt dårligere for dem som ikke vil ha nyhetene - og prisøkningen.

Ingen av nyhetene denne gangen angår dem som bare har grunnpakken fra selskapet, men de rundt 2/3 av kundene som har den litt mer påkostede «Familiepakken».

Så hva er "tidenes nyhet"?

Prisen på pakken økes fra 149 til 199 kroner i måneden

Inn i pakken kommer seks nye «nabolandskanaler», primært fra Sverige og Danmark. Satellitt-divisjonen av CD har tidligere ikke hatt kanaler som SVT og DR.



I familiepakken inkluderes alle sportskanalene til Discovery, samt en håndfull andre sportskanaler med unntak av TV 2s sportstilbud. Dette gjør at blant annet alle kampene i den norske Eliteserien og Obos-lligaen i fotball vil være tilgjengelig

Det innføres en "a la cart"-funksjon i Familiepakken. Hvis du bare vil ha dagens underholdningskanaler, skal du fortsatt betale 149 kroner i måneden - men mister Eurosport. Sportskanalene vil koste 99 kroner i måneden, eller du kan bare få nabolandskanalene til samme pris. (Om alle kundene som i dag har denne pakken, beholder den etter endring, øker Canal Digital sine inntekter med rundt 150 millioner kroner)

Satellittselskapet innfører ganske overraskende en solid satsing på streaming.



Slik illustrerer CD sin nye abonnementsstruktur. Høyere pris, mer innhold.

Streamingen er nøkkelen



Det er kanskje streaming-satsingen, som altså ikke har noe med selve satellitt-tilkoblingen å gjøre, som er den mest interessante. Faktisk begynner streamingtilbudet til selskapet å bli såpass omfattende at en egentlig ikke har behov for å sette opp en satellitt på taket - selv om en da nok vil få noe bedre bildekvalitet på 78-tommeren i stua.

Kundene får for det første tilgang til en ganske omfattende streamingkatalog. Denne vil i praksis være tilgjengelig hvor som helst - inkludert mobil, nettbrett, Chromecast, Apple TV og så videre uten noe krav om at du må være hjemme.

Forutsetningen er at du har god nok nettilkobling - noe som ikke er gjeldene for alle av selskapets kunder. Som Telenor-selskap skryter de dog selvsagt av at det mobile bredbåndsnettet blir stadig bedre.

Ragnar Kårhus er sjef i Canal Digital.

- For å være relevant må man være tilgjengelig på de skjermene som kundene har. En må kunne finne alt innhold som en ønsker å se på, der en ønsker å se det, sier Canal Digital-sjef Ragnar Kårhus til Side3.

- Ved å være abonnement hos oss, har du tv-abonnement i lomma. Du kan se ca 60 av våre lineære kanaler live på mobil og nettbrett og du kan se rundt 17.000 titler av strømmeinnhold. Netflix har i sin strømmetjeneste i overkant av 10.000 titler, så det er snakk om et ganske stort tilbud.

Mer fotball, serier og film



Utover det typiske Ukesarkivet for flertallet av kanalene, vil en blant annet gjøre tilgjengelig alle kamper i norsk toppfotball.

De har også gjort en rekke avtaler med større innholdsleverandører for å gjøre filmer og serier tilgjengelig utenfor vanlig filmleie.

Dette inkluderer om hele serier og/eller sesonger ABC Studios. Det skal være 60 filmer fra Disney-katalogen som til enhver vil være tilgjengelig, der seks byttes ut hver måned. Det er også inngått sesongavtaler på egenproduksjoner fra TVNorge og Turner - samt på en del barneserier fra Disney-universet.

Om alt går som Canal Digital lover, betyr det at serier som Helt Perfekt, 71 Grader Nord, Grey's Anatomy, Lost, Quantico, Criminal Minds og annet skal være tilgjengelig for «binching». Omfanget av sesonger vil variere, men målet er at alt «til og med forrige sesong» skal være tilgjengelig - og så kan man selv ta opp seriene etter hvert som de går på TV.

Canal Digital lover også at de skal satse mye mer på å gjøre innhold tilgjengelig helt på tvers av kilder, og at en vil personalinfisere tilbudet i mye større grad enn før - basert på alt det du ser både på lineær TV, men også strømming.

- Mesteparten av det tilgjengelige innholdet blir ikke sett, og målet er å anbefale innhold som vi tror du liker, på kanaler som du kanskje aldri har tenkt på, sier CD-sjefen.

Ingenting av dette vil være tilgjengelig for dem som ikke har familiepakken.

Forsvarer prisøkning

Skal man være litt kynisk: Det Canal Digital altså gjør, er å øke prisen på sin mest populære pakke.

- Vi øker prisen med 50 kroner, men det er fordi vi har gjort en ganske solid investering i innhold. Vi skal ikke mer enn ett år tilbake før norsk fotball alene kostet 249 kroner i måneden, sier Kårhus.

