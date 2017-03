300 millioner iCloud-kontoer kan være hacket

En hacker eller hackergruppe som kaller seg "Turkish Crime Family" hevder de har tilgang til minst 300 millioner iCloud-kontoer, skriver magasinet Vice på nettsiden Motherboard.

Hackerne påstår de vil slette dataene dersom Apple går med på å betale løsepenger på 75.000 dollar i form av Bitcoin eller Ethereum, eller 100.000 dollar i iTunes-gavekort.

- Jeg vil bare ha pengene mine, og tenkte dette ville være interessant for Apples kunder å få vite om, sier en av hackerne til Motherboard.

Nettsiden skal også ha fått tilgang til e-post-korrespondanse mellom Apple og "Turkish Crime Family" hvor Apple angivelig skal ha bedt hackerne om å ryke og reise - i konsernlingo.

Gruppen skal ha postet en video på YouTube hvor de angivelig logger seg inn på kontoen til en eldre kvinne.

We firstly kindly request you to remove the video that you have uploaded on your YouTube channel as it's seeking unwanted attention, second of all we would like you to know that we do not reward cyber criminals for breaking the law.