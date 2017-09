18. september er det slutt for TV-signalet til Canal Digital-kunder

Som Side3 har skrevet om flere ganger, er Norges største TV-distributør i ferd med å kutte ut sine analoge TV-signaler.

Datoen for slukkingen er 18. september 2017.

Det betyr at alle de som har koblet TV-en sin rett til TV-uttaket i veggen, mister signalet sitt med mindre de skaffer seg en digital boks.

100.000 kan få bare snø på skjermen



Ingen vet hvor mange som fortsatt bruker de analoge TV-kanalene, men tidligere har det blitt anslått rundt 100.000 kunder. De fleste som rammes har det trolig på en "TV nummer to" utenfor stua.

Årsaken til at en ønsker å kutte ut de analoge kanalene er flere. Den viktigste er at analoge kanaler tar mye "plass" i kabel-nettet, og dette er plass som en i stedet ønsker å bruke på internett og flere kanaler i høy oppløsning.

Ønsker hjelp fra barn og barnebarn

Canal Digital har jobbet i noe tid med å informere kunder om overgangen, og tror nå at mange av dem som enda ikke har byttet er eldre kunder som trenger hjelp med overgangen. I tillegg er det en del borettslag og offentlige myndigheter som vil møte problemer.

- I den første gruppen er det ofte høy snittalder på kundene, og vi ber derfor barn og barnebarn sjekke om foreldrene eller besteforeldrene har fått nødvendig informasjon og bestilt en dekoder eller en kortleser for integrert digital-TV. Denne kundegruppen, som ikke er tilknyttet en kollektiv avtale, må selv ta kontakt med oss, sier Birgit Bjørnsen, leder for TV- og bredbånd i Telenor.

De er også bekymret for at en del institusjoner nå vil miste TV-signalene sine.

- Vi er bekymret for at kommuneadministrasjonene ikke reagerer tidsnok og sørger for at institusjoner og aldershjem får en ny løsning i tide, slik at ikke de eldre blir sittende foran svarte skjermer etter 18. september. Samtlige kommuner som blir berørt, har fått brev om dette, sier Bjørnsen.