- Er som et fjernstyrt kamera med en pistol på hvert gatehjørne - som faktisk skyter

OSLO (Side3): Studenter får eksamensoppgaven sin slettet rett før innlevering av utpressingsvirus.

Det gigantiske danske shippingkonsernet Maersk tapte trolig over to milliarder kroner da de ble angrepet og totalt lammet av et virus tidligere i år.

I Ukraina ble strømnettet skrudd av. I etterkant fant amerikanske myndigheter ut at det samme kunne ha skjedd der.

I løpet av noen få måneder, ble noen av verdens største selskaper lammet av virus. Nye svakheter dukker til stadighet opp.

Kan knekke økonomien



Kanskje enda verre var det at et av de store angrepene den siste tiden, ser ut til å ha vært et målrettet angrep mot skattemyndighetene.

- Landet måtte utsette innleveringen av selvangivelser med et halvt år, og man venter at mange ikke rekker å innrapportere inntekter. Det kan bety stor usikkerhet for landets skatteinngang i årene, sier Christian Sandberg, sikkerhetsekspert hos Check Point.

Og senest denne måneden ble det avdekket et sikkerhetshull i samtlige utgaver av Windows fra og med Windows 7, som omtales som minst like ille som det som tidligere i år har lammet deler av verden.