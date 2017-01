Syntes du 2016 var litt lang? I 2017 får du flere fridager

2016 var et litt ekstra langt år, men nå kan du smile.

2017 blir et mye, mye bedre år for ekstra fridager enn hva 2016 var.

Vi har nylig lagt bak oss en jul som kanskje føltes litt kortere enn vanlig, siden nesten alle de vanlige fridagene sammenfalt med helger.

Faktisk var året sett under ett et «annus horribilis» når det kom til helligdager som sammenfalt med dager som vi normalt har fri uansett. Av de få helt bevegelige helligdagene, falt overraskende mange med en helg.

Helligdager 2017

Men 2017 blir et nesten rekordbra år: Med bare ett unntak faller alle de røde dagene på hverdager.

01.01: 1. nyttårsdag ( søndag )



1. nyttårsdag ( ) 09.04: Palmesøndag (alltid søndag)



Palmesøndag (alltid søndag) 13.04: Skjærtorsdag (alltid torsdag)



Skjærtorsdag (alltid torsdag) 14.04: Langfredag (alltid fredag)



Langfredag (alltid fredag) 16.04: 1. påskedag (alltid søndag)



1. påskedag (alltid søndag) 17.04: 2. påskedag (alltid mandag)



2. påskedag (alltid mandag) 01.05: Arbeidernes dag ( mandag )



Arbeidernes dag ( ) 17.05: Grunnlovsdag ( onsdag )



Grunnlovsdag ( ) 25.05: Kristi Himmelfartsdag ( torsdag )



Kristi Himmelfartsdag ( ) 04.06: 1. pinsedag (alltid søndag)



1. pinsedag (alltid søndag) 05.06: 2. pinsedag (alltid mandag)

2. pinsedag (alltid mandag) 25.12: 1. juledag ( mandag )



1. juledag ( ) 26.12: 2. juledag (tirsdag)



Julaften og nyttårsaften havner derimot på en søndag

Og i 2018? Vel, da blir det full uttelling: Da faller også 1. nyttårsdag på en hverdag - og mens julaften og nyttårsaften blir på en mandag.

Den gode nyheten er dog at alle helligdagene resten av året kommer på hverdager!

Du kan nesten få to sommerferier

Så er det noen perioder i år du kan utnytte for å ta en virkelig oval helg?

Et par muligheter stikker seg frem:

Påsken i år kommer på et veldig sent tidspunkt, og kombinerer du den med 1. mai, er det potensielt mulig å få en skikkelig lang ferie med et minimum av ferieuttaksdager.

Ved å bruke totalt 12 feriedager, kan du få nesten fire ukers sammenhengende ferie.

Eller du kan kutte ut de tre første dagene, og bruke ni dagers ferie for å få 19 dagers sammenhengende fri.

Utover dette, er det som vanlig slik at Kristi Himmelfartsdag på torsdag 25. mai og pinsen første helga i juni stikker seg frem som typiske langhelger.

Mange muligheter til ekstra ferie i 2017.

