Studie: Kvinner angrer på tilfeldig sex mer enn menn

ANGRER MER: Kvinner angrer mer på tilfeldig sex enn menn. Det kan du klandre våre forfedre for.

En ny undersøkelse viser at religion ikke vesentlig påvirker om man angrer på tilfeldig sex eller ikke. Både religiøse og ikke religiøse angrer like mye.

Det forskerne derimot kunne konstatere, var at kvinner angrer mer enn menn, og det gjelder uavhengig av kultur, skriver Daily Mail.

Undersøkelsen er gjennomført av forskere ved Institutt for psykologi ved NTNU i Trondheim. De har sett på kulturelle forskjeller mellom 925 norske og 524 amerikanske studenter.

Kjønn mer enn religion



De konstaterte at amerikanere er klart mer religiøse enn nordmenn, og at religiøse personer har mindre tilfeldig sex. Likevel:

- Vi finner liten forskjell mellom de to landene når det kommer til seksuell anger, sier professor Leif Edward Ottesen Kennair ved NTNU ifølge Daily Mail.

Forskerne fant derimot at mens menn ofte angrer på å ha sagt nei til et ligg, så gjør kvinner sjelden det samme.

- At vi finner kjønnsforskjeller både i Norge og i USA tyder på at er mer kjønnsforskjeller når det kommer til seksuell adferd enn det er kulturelle forskjeller, sier Joy Wyckoff ved University of Texas, som også har arbeidet med undersøkelsen.

Arven fra våre forfedre



Førsteamanuensis Mons Bendixen ved NTNU, som også har bidratt til rapporten, forklarer at kvinner og menn har arvet sine holdninger til tilfeldig sex fra våre forfedre.

Kvinners suksess med å reprodusere seg var avhengig av å finne en mann som ville skaffe mat til henne og barnet også etter den seksuelle akten. I tillegg er kvinners muligheter til å lykkes i reproduksjon sterkt begrenset av biologi.

Menns eneste begrensning derimot, var tilgangen til kvinner.

Du kan lese hele studien her.