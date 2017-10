Student ba professor om datehjelp - nå hylles han

- Jeg er glad for at jeg underholdt noen og ga dem en grunn til å le. Det beste med dette var likevel at det fungerte, og at jeg fikk en date, sier Jacob Moreno (22) til Nettavisen.

Det retoriske triangelet og Aristoteles' retoriske beviser høres neppe ut som det perfekte sjekketriks, men det var nettopp det studenten brukte da han spurte en kvinne ut på date i forrige uke.

- Jeg har cirka 0 ferdigheter når det kommer til å tekste med jenter, sier han til Buzzfeed.

Fikk hjelp av professor

22-åringen, som studerer ved Salt Lake Community College i Utah, ba derfor religionsfilosofi-professoren sin om hjelp til å forfatte en tekstmelding til medstudenten Hannah, som han lenge hadde hatt et godt øye til.

- Helt ærlig, så var Jacob hjernen bak det hele. Min rolle var bare å forme teksten, slik at han ikke gikk for hardt ut, sier professor Shannon Atkinson til Buzzfeed.

- Jeg hjalp ham med patos-delen av triangelet, resten var egentlig ganske rett fram, legger professoren til.

Hannah fikk så en tekstmelding med en tegning, hvor Moreno bruker retorikk-lære for å illustrere hva hun kan få ut av å møte ham. Han innrømmet likevel at han ikke trodde han kom til å få et ja.

Foto: Jake Moreno/Twitter

- Ja!

Etter litt ventetid fikk 22-åringen endelig svar. Hannah fortalte at hun hadde jobbet mye og at hun ikke hadde vært på skolen den dagen.

Moreno svarte med å avsløre at han vet en god del om henne, etter å ha sjekket Instagram-profilen hennes.

- Jeg vil ikke være pågående, men du trenger vel en stressfri kveld eller litt mat for å overleve flyttingen til ny leilighet. Jeg hadde elsket å ta deg med ut på middag, det vil bli gøy og en fin måte for meg å hilse på hunden din, som er den egentlige grunnen til at jeg gjør dette (hundeemoji).

Hannah svarte med å takke ja til daten, og de to avtalte å møtes på fredag i forrige uke.

- Jeg lover å ta med meg Winston (blunkesmiley), svarte hans utkårede.

Moreno delte både sin egen tegning og svaret fra Hannah på Twitter, og innlegget gikk viralt. I skrivende stund er det likt 400.000 ganger og retweetet 100.000 ganger.

- Blir en date til om det er opp til meg

Etter daten delte 22-åringen bilder av seg selv og Hannah. Og hunden Winston.

- Jeg kom nettopp hjem etter daten min. Se hvor skjønn Hannah er. Jeg kan fortsatt ikke tro at hun sa ja. Vi fingermalte solnedgangen, og det var så fantastisk. Maleriet var fint, men det virkelige mesterverket sto ved siden av meg hele tiden. PS! Winston var rå, skrev han på Twitter etter daten.

Nettavisen snakket med Moreno mandag, og han sier at han ikke aner om det blir en date nummer to.

- Jeg har snakket med henne og jeg aner ikke hva som skjer framover. Hun er flørtete, vanvittig vakker og har mange gutter etter seg, så tiden vil vise. Men hvis det er opp til meg, så blir det en date til, sier han til Nettavisen.

Til Buzzfeed har Hannah sagt at daten var vellykket, og at tiden vil vise om det blir en til.

yooo i have about 0 skills when it comes to texting girls so i legit asked my english professor to help me draft a text to a girl and we strAIGHT ETHOS, LOGOS, PATHOSED MY WAY INTO A DATE 😭😂🤑 pic.twitter.com/oHwIDGEheA — jake (@squidslippers) October 25, 2017