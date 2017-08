Ytterjakker vi bruker nå!

Selv om vi håper på noen flotte sommerdager i augustmåned, er vi nå på vei mot en kjøligere årstid. Da begynner vi å pakke oss inn i gode strikkegensere, tynne dunjakker, jeans - you name it.

Det er fortsatt sommer, men sommersalgene varer dessverre ikke evig. Når vi da finner stilige ytterjakker til bruk fremover og i høst PÅ SALG, kan det være greit å slå til.

Her er våre 12 favoritter: