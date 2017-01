X-Games-vinner Marcus Kleveland deler sine tips

Den 17 år gamle nordmannen Marcus Kleveland vant den prestisjetunge snowboardturneringen X-Games i helga.

Unggutten tok gull i grenen slopestyle og sølv i Big air. Som om ikke det var nok utførte han også trikset "quad cork 1800", som den første i historien i en konkurranse.

Vi fikk Marcus til å dele noen av sine kles- og utstyrsfavoritter med oss.

Se favorittene til Marcus nederst i saken

- Jeg kommer fra Dombås, der er det ofte veldig kaldt på vinteren. Så her er det veldig viktig med godt og varmt yttertøy. Favorittbuksa mi er Stretch Gore Tex Pant fra Volcom. Denne buksen har en veldig god passform, og i tillegg har den stretch som gjør at den ikke hindrer meg i å bevege meg akkurat slik jeg vil.

- Jeg bruker goggles fra Electric, og favoritten min er EGX, som har en stor linse. Rammen er på innsiden av selve linsen, som gjør at synsfeltet blir mye større.

- Det som er viktig for meg er at mine boots er komfortable og er varme, og Team TLS Boots fra Nitro er min favoritt. Det er responsiv boot som gir god støtte. Den har en formbar innerstøve, luftdemping i sålen, og et hurtiglissesystem som er super enkelt å bruke.

Foto: Produsentene

Hettegenser: Volcom - Jakke: Icepeak - Goggles: EDK - Skibukser: Zimstern - Tee: Volcom - Boots: Nitro