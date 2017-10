Vinterboots du kjøper allerede nå

Du har allerede kjøpt vinterjakken, men varme sko er like viktig denne sesongen. Nå som kulden har kommet for å bli, er det viktig å tenke på komfort og helse. Med noen høye boots holder du deg varm og blir i mindre grad syk.

Komfort trenger ikke å gå utover stil. Det finnes nemlig noen veldig kule varianter av vinterboots. Lær og skinn er alltid populært, og er derfor en sikker vinner. Det som er ulempen med lær er at det ikke er et så varmt stoff. Om du finner forede varianter, eller kraftigere sko, vil du være sikker på at føttene holder seg varme utover vinteren.

Her er noen av våre vinterboots-favoritter. Ikke vent med å skaffe deg vintersko til du opplever kuldesjokket. Vær forberedt i år.

Høye Snørestøvler

Denne typen boots er veldig kule. Kombinasjonen av de tynne lissene og lær gir skoene et stilig preg. Om du styler skoene med litt røffe klær kan du få et "edgy" antrekk, men det betyr ikke at du ikke kan bruke disse med noe mer formelt. Det er bare tøft.

Cognac - Svart

Svart - Brun

Kraftigere høye snøresko

Som sagt er ikke lær det varmeste materialet. Derfor kan det være lurt å investere i noen kraftigere snøresko. Disse modellene er trendy, men de passer nok best sammen med et hverdagslig antrekk. De har også en "street wear"-vibbe over seg. En ting er ihvertfall sikkert, og det er at de er gode å ha på en kald høst- og vinterdag.

Cognac - Marineblå - Grå

Mahogny - Grå

Navy - Brun

Mørkebrun - Svart

Chelsea Boots

Chelsea boots er noe av det stiligste en mann kan bruke, og gir deg et klassisk uttrykk. Om du kombinerer bootsene med jeans og røffe klær mikser du klassisk og rent med det avslappede, og det blir veldig kult. Det finnes også chelsea boots som er røffe i seg selv. Sjekk ut modellene nedenfor.

Mørkebrun - Svart

Svart - Brun - Semsket

Svart - Brun