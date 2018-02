Vårjakkene du trenger nå

De dagene hvor solen titter frem kan man kjenne det på kroppen. Våren er her om ikke så altfor lenge, og det er det mange som gleder seg over.

Noe av det beste ved våren er å kunne legge bort de tykke og lange vinterjakkene, og bytte de ut med lettere jakker. Med ett kjennes det ut som du er 10 kilo lettere, og det er en deilig følelse.

Trenger du en ny vårjakke er det lurt å se på det nå. Nyhetene slippes i butikk på denne tiden av året, og plaggene forsvinner fort fra hyllene, så her gjelder det å komme andre i forkjøpet.

Vi har samlet sammen trendy og stilige jakker innenfor 5 ulike kategorier. Ta en titt på utvalget nedenfor.

PS! Noen av jakkene kommer i ulike farger, så klikk deg inn på linkene for å sjekke ut alternativene.

Denim går aldri av moten, og nå som avslappet gatestil er så i fokus er det mer trendy enn noen gang. En skikkelig jeans-jakke er derfor et must i din garderobe.

Wood Wood - Samsøe & Samsøe - Samsøe & Samsøe

I høst så man mye til "beige-on-beige"-trenden, og det ser ikke ut som det blir noen stopp på dette i vår. Beige er en farge som man ser i moteverdenen år etter år, så om du investerer i en jakke av denne typen gjør du et godt valg.

Legends - Hope - Tiger of Sweden

En trenchcoat er en litt tynnere type frakk som er perfekt om våren. Det britiske luksusmerke Burberry er anerkjent for å være de som har designet frakken, og den ble faktisk først brukt blandt britiske arméoffiserer. Nå til dags er den brukt av alle og er veldig fasjonabel.

Filippa K - Matinique - Bugatti

Skinnjakken er et plagg som burde være på plass i enhver manns garderobe. En ren svart eller mørk skinnjakke vil gi deg en klassisk stil, som fint komplimenterer de fleste antrekk.

Schott NYC - Samsøe & Samsøe - Wood Wood - Calvin Klein

Jakker med krage ser man mer og mer av, og skjorten har plutselig fått en ytterplagg-funksjon. Gliselåsen er også en detalj som man ser mye av. Disse jakkene er lette og ledige, og kan fint brukes utover sommeren også, når den tid kommer.

Han Kjøbenhavn - Han Kjøbenhavn - Hope

De siste årene har bomber jakken utviklet seg til å bli et må-ha produkt. De gir deg en veldig stilig og urban look, og det er aktuelt nå som gatestil regjerer motebildet. Under finner du forskjellig typer, fasonger og fargevarianter av den populære jakken.

Alpha Industries - J. Lindeberg - Knowledge Cotton Apparel - Alpha Industries

