Våre favoritter fra vårens nyheter

Nå er det ingen tvil om at våren snart er her. Lysere tider betyr tynnere jakker og sneakers all the way! Da gjelder det bare å handle inn vårens nyheter allerede nå.

Sjekk ut vårnyhetene til Zalando her.



Sjekk vårnyhetene til Boozt her.

Hettegenser fra Levi's, Trenchcoat fra Tommy Hilfiger, Bukse fra Pepe Jeans, Armani-klokke, Sko fra Adidas Stan Smith



Bukse fra Tommy Hilfiger, Calvin Klein-genser, Tommy Hilfiger-genser, Jakke fra J Lindeberg, Sko fra Vans, Klokke fra Fossil



Bukse fra Cheap Monday, Hoodie fra Polo, Skinnjakke fra SPO, Sko fra SAND

