Våre beste tips for å komme i form i 2017

2017 er i gang, og mange har som mål å skape den berømte "sommerkroppen 2017". Men hvordan skal du motivere deg?

Mye er faktisk gjort ved å skaffe seg nytt treningstøy man er stolt av å trene i, freshe sko som hanker komplimenter eller headset med gromlyd som gir deg det ekstra pushet. Eller kanskje det er tiden for å skaffe seg det hjemmegymmet du har tenkt på?

Her er våre anbefalinger for tingene som gjør treningen enklere og mer givende, for "SK17".

Sjekk også hele utvalget av treningsutstyr hosGymgrossisten her

På overkroppen

Skift ut sure t-skjorter med en fresh treningsoverdel - gjerne en varm en nå som det er kaldt ute. Zalando har et enormt utvalg av gymtøy, ellers er Under Armour en klar favoritt når det gjelder treningstøy. En joggetur i en fresh collegegenser eller hoodie er friskt og sporty i de kalde månedene.

Hettejakke fra Under Armour HER - Zip-up fra Nike HER - Hettegenser fra Under Armour HER - Singlet fra Reebokk HER - Genser fra Adidas HER - Hettegenser fra Nike HER

Underdeler

En dassete joggebukse er greit å ha på seg hjemme, men gjør en enkel effort når du er ute og trener blant andre. Invester i en fet treningsbukse eller noen kule tights, eller luftig shorts om du trener best i det.

Fra venstre: Tights fra Reebok HER - Joggebukse fra Polo Sport HER - Tights fra Under Armour HER - Shorts fra Tracks by Les Deux HER - Joggebukse fra Nike HER - Tights fra Under Armour HER

Sko

Fottøyet er minst like viktig som resten av utstyret og antrekket. Jogger du mye er det best å investere i løpesko, mens trener du mye styrkeløft er vektløftsko det desidert beste.

Fra venstre: Røde fra Adidas HER - Blå fra Under Armour HER - Grønne fra Polo Sport HER - Grå fra Fila HER - Sorte fra Under Armour HER - Gull fra Adidas HER

Utstyret

Å ha utstyret i orden er alfa og omega, og det å ha tilleggseffekter kan ha stor påvirkning på treningsutbyttet. Gå for trådløse øretelefoner til inspirerende beats - Disse fra Samsung har også 3,5 GB intern lagringsplass! En smartklokke for å sjekke progresjon er også must. Ellers kan du bygge et lite gym hjemme, med boksesekk og vektsett. På denne stanga kan du legge på opptil 140 kg, som burde være mer en nok til å få sommerkroppen i sjakk. Går du "all in" - og har plass - kan du sette opp en hel treningsstasjon hjemme.

Boksesekk fra Everlast HER - Treningsdagbok fra Bonnier HER - Treningsbelte fra GASP HER - Vektsett fra Abilica HER - Treningshansker fra Better Bodies HER - Treningsklokke fra Fitbit HER - Trådløse in-ear-hodetelefoner fra Samsung HER - Treningsstasjon fra Abilica HER

Ta testen og finn dine perfekte løpesko her





I systemet

Sunn kost og riktig næring kan ingen slå, men trener du hardt og trenger hakket raskere progresjon kan det være en idé å få i seg ekstra proteiner og aminosyrer. Ellers er restitusjonsbarer enormt kjekt å ha etter trening.

Fra venstre: Proteinpulver fra Optimum Nutirition HER - Proteinpudding fra Nutramino HER - Aminosyretilskudd fra Iron Maxx HER - Proteinpulver fra Sciec Nutrition HER - Proteinbar fra Star Nutrition HER - Proteindrikk fra Nutramino HER - Oljeblanding fra Udo's Choice HER