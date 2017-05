Ukens feteste sneakers til herre

Sneakers har tatt over moteverden og verken kvinner eller menn får nok par i samlingen. Dersom du har planer om å oppgradere skohylla med et par nye kick, har vi gjort jobben enklere for deg.

Dette er de nyeste og kuleste kicks du kan bruke akkurat nå!

adidas NMD

adidas NMD var sneakeren som tok verden med storm. Dette er den ultimate blandingen av moderne og klassisk, der moderne materialer møter alle de gamle favorittene våre, i nye drakter. Adidas er et av de mest tradisjonsrike og innovative merkene som finnes for alle som liker å røre seg, og NMD er en «game changer». Se alle NMD-modellene her.

Se alle NMD-modellene her.

Puma Ignite

En av de viktigste tingene når Puma Ignite skulle skapes, var komfort. Mange synes at løpesko og treningssko kan bli ukomfortable å ha på seg utenfor trening - det er ikke Puma Ignite. Dette er sko som både får ros for funksjon og for utseende, og som får høyeste karakter når det kommer til komfort, selv når den bare brukes som en hverdagssko.

New Balance 574

New Balance 574 er en samling med sneakers som inneholder noen av de aller mest klassiske linjene, materialene og designene som dette merket har kommet med, og som ikke ser ut til å gå av moten med det aller første. Her finner du kicks i de fleste farger og kan være så vågal eller klassisk som du selv ønsker. Se flere modeller her.

Se flere modeller her.

Nike Air Max

Det er noen sneakers som kan omtales som klassikere, blant dem Nike Air Max. Investerer du i et par Nike Air Max får du førsteklasses sneakers. Med disse komfortable skoene vil føttene dine takke deg etter en lang og travel dag.

Klikk deg gjennom flere sko fra Nike her.

adidas Stan Smith

Skoen kjennetegnes av et enkelt, stilrent design med overmaterial laget av førsteklasses lær. Takket være skoens gjennomførte design med myk skinnoverdel med tre perforerende rader og myke, gummiyttersåler, har Adidas Stan Smith-modellen blitt en ikonisk sneaker som har tatt moteverden med storm.

Her finner du alle modellene.