Ukens feteste plagg på budsjett

At sesongen skifter betyr ikke at du må blakke deg helt for å fornye garderoben. Vi har saumfart nettbutikkene for å finne noen av de beste kuppene som oppgraderer garderoben på budsjett.

Shorts

Når det kommer til varme sommerdager er shorts det selvsagte valget. Det behagelige plagget kommer i ulike lenger og materialer og passer de fleste stiler. En kul sommerlook trenger ikke å være komplisert. Sett sammen shorts med en fin pique, et par fete sneakers og solbriller.

Shorts HER - Polo HER - Solbriller HER - Sneakers HER

Shorts til under 500,-

Shorts fra Blend - Pier One - Mango Man - Blend - Blend



Polo-skjorte

Det er lite som ser så stilig ut som en sporty piqué, og vi har valgt ut våre anbefalinger som ikke sprenger budsjettet.

Sneakers HER - Bukse HER - Polo HER - Bag HER



Polo-skjorte fra Hollister Co. - Bugatti - Hollister Co. - Cortefiel - Bugatti





Hettegenser

Eller hoodien som vi gjerne kaller genseren med hette er et must i garderoben. Hettegenseren kan dresses opp og ned - avhengig av din egen stil, humør og anledning.

Hettegenser HER - Sneakers HER - Caps HER - Jeans HER - T-skjorte HER

Hettegenser fra Topman - Topman - Jack & Jones - Hollister Co. - Mister Tee

Oppdater garderoben HER

Her finner du flere sommernyheter til herre!

Skjorte

Skjorten er ikke lenger forbeholdt formelle og/eller festlige anledninger. Med ulike passformer, farger og mønstre har skjorten blitt en all-rounder, og kanskje et av de viktigste plaggene en mann kan eie.

Under har vi plukket de kuleste skjortene med kort til - alle under 500-lappen!

Skjorte HER - Sneakers HER - Bomber HER - Jeans HER

Skjorte fra Tom Taylor - Selected Homme - YOURTURN - Burton Menswear London - Esprit





Sneakers

Sneakers er garantert årets feteste sko, og kan brukes hele året - til alt fra bukser og shorts til dress. Det er mulig å utvide samlingen med et nytt par uten å blakke seg totalt.

Sneakers fra YOURTURN - Your Turn Active - YOURTURN - YOURTURN - Nike



Se flere plagg til herre HER