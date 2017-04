Ukens favoritter fra Zalando

Mens det er påskesalg hos Boozt, Get Inspired og Zalando, begynner også vår-og sommervarene komme i nettbutikkene. Nå skal vi kle oss i lettere klær og sneakers!

Her er våre ti favoritter fra vårens nyheter hos Zalando.



Denne sesongen kan du tørre litt mer og gå for mønstre og farger. Men husk at skjorten da har all oppmerksomhet, så resten av antrekket bør være i en nøytral farge.

Klikk her.

Vår og sommer betyr ferie - og da er det viktig å reise komfortabelt. Disse sneakersene fra Nike er enkle å ta av og på (tenk flyplass), samtidig som de er komfortable å gå med.

Klikk her.

Collegegensere er hottere enn noensinne i 2017. Kan brukes både til jeans eller shorts.

Klikk her.

Ny badeshorts er vel et must før du reiser til sydligere strøk? Vi <3 denne fra Shiwi som har bilde av Cinuqe Terre.

Klikk her.

Les også: En guide til Italias mest fargerike steder

Vi har vel nevnt at 90-tallet er tilbake? Vel, da husker dere nok Chicago Bulls-capsene? Nå har Mitchell & Ness kommet med denne kule og enkle varianten.

Klikk her.

En lett jakke til trening og hverdags er noe alle menn bør ha i skapet. Nike skuffer ikke.

Klikk her.

Blomsterprint på tee? Ja, takk! Det er ingenting mer sommerlig enn dette.

Klikk her.

Vår og sommer byr vel på mye trening inne eller ute. Eller hva med en avslappende treningsbukse du ellers kan bruke i fritiden? Vi liker denne fra Hummel!

Klikk her.

Vi vil ha lette vårjakker, men alle menn bør også eie en enkel trenchcoat til finere anledninger. Sand har kommet med en flott en som passer til alt.

Klikk her.

Hettegensere er kommet for å bli. Jay Z's klesmerke Rocawear imponerer med sine kule plagg for tiden. En hettegenser kan du lett ta på når du vil ha en mer avslappende, men samtidig enkel stil. Ellers om sommeren hvis det blir mye værskifte, er det bare å slenge på en hettegenser!

Klikk her.

Les også:

6 kule solbriller til menn

Designsolbriller på salg