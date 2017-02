Trendjakken enhver mann bør eie!

Bomberjakken vil nok aldri gå av moten. Den ikoniske jakken har bare vokst i popularitet og har blitt sett på alle fra Kanye West til Liam Hemsworth.

Om du ikke har skaffet deg en bomberjakke de siste sesongene, bør du nå ha skjønt at det er en trygg og trendy investering.

Vårens kuleste



Vårens must have er utrolig anvendelig. Den passer utmerket til hverdagsgarderoben og gir et kult og sporty utrykk. Stylisten Pontus Jonsson mener dette er jakken enhver mann bør ha i skapet.

- Antrekket blir langt mer interessant med en kul bomberjakke. Det spiller ingen rolle hva slags stil du har. Bomber passer alle.

Jakke fra Alpha Industries - Alpha Industries - Hilfiger Denim - Alpha Industries - Alpha Industries - Alpha Industries



Farger og print



Det er ikke nødvendig å ofre trend for komfort med en bomber. Bomberjakken oppfyller begge krav og tillater deg å se moteriktig ut på en casual måte. Inkorporer derfor farger og print i garderoben for å ta stilen din ett steg videre.

Pontus Jonsson jobber som stylist for blant annet skuespilleren Thomas Hayes.

Pontus Jonsson ser at norske menn sakte men sikkert begynner å gå utenfor komfortsonen og investere i en rikere fargepalett enn tidligere.



- Når det kommer til fager og print syns jeg ikke du skal holde tilbake. Militærprint er superhot denne våren - det samme gjelder for sterke farger.



Jakke fra Urban Classics - Gucci - Scotch & Soda - Versus Versace -Urban Classics - Mads Nørgaard - Diesel

- En grunn til at bomberjakken har overlevd så mange sesonger er fordi den er utrolig maskulin og flatterende, legger Jonsson til.



En kul farge eller print vil derfor kunne



Du kan begynne sakte å se etter jakker som har fargerike detaljer.



Bomberjakke - Alpha Industries - Skjorte Samsøe & Samsøe - Sko Timberland - Jeans Boss Green - Hettegenser Brooklyn’s Own by Rocawear - Cap Flexbit

Trendene tolker du selv



Jonsson styler ofte Thomas Hayes i kule bomberjakker for å gjøre antrekket røffere og interessant. Han selv er ikke redd for å mikse print, mønster og farger. Derfor oppfordrer han menn til å gjøre det samme.

Antrekk under København Fashion Week 2017

- Du løfter antrekket et par hakk ved å våge deg ut på den kule trenden.

Den allsidige jakken passer til de meste og sparer deg for tid om morgen når du virkelig ikke aner hva du skal ha på deg. Kombiner den med en enkel t-skjorte, jeans og et par kule sneakers.

Jakke Urban Classics- Sko Supra - Belte Boss Green - Jeans Boss Green - Solbriller Emorio Armani - Genser Hugo Boss - Sko Submarine



Selv om vi må vente noen uker til våren gjør sin offisielle comeback, kan du bruke jakken under vinterkåpen. En deilig kasjmirgenser under jakken vil holde deg varm og tillater deg å bruke jakken allerede nå.