Trendene vi digger denne våren

Nå som det endelig blir varmere i luften er det både morsommere og enklere å kle seg stilig. Med varmen strømmer også flere mennesker ut i gatene og da er det ekstra hyggelig å ta seg godt ut.

Mange synes det å følge med på alle mulig trender gjennom hele året, kan være krevende. Derfor har vi plukket ut et par av vårens trender vi ønsker å se guttene gå for denne våren.

Camouflage:

Vi digger denne trenden! Du kan style kamuflasjeplaggene med mørke jeans og et par kule sneakers for en gjennomført look.

















Stone

Nå skal vi gå for enkle plagg i lyse jordtoner. Denne trenden har vi sett mye av på catwalken og det er svært enkelt og pent. Disse fargetonene passer til alle og det kan styles med omtrent hva som helst.



Lang t-skjorte fra Urban Classics - Skjorte fra Mango - T-skjorte fra NN07 - Topp fra Kiomi - Genser fra Tiger of Sweden

Retro

Retro sportsklær bør være en del av din vårgarderobe i år. Denne trenden har nordmenn virkelig omfavnet og ikke uten grunn! Det er både kult, komfortabelt og veldig lett å style.

Genser fra Hilfiger - T-skjorte fra Adidas - Genser fra Adidas - Genser fra Fila - T-skjorte fra Hilfiger













Mønster

Denne sesongen er det så mange lekre mønstrete skjorter å velge mellom. Vi digger når gutta tør å gå for noe annet enn ensfargede skjorter og det vil gi deg en mer spennende look. De mønstrete skjortene passer til både jeans og dressbukse - og kan brukes til alle anledninger.

Skjorte fra Eton - Skjorte fra Libertine - Skjorte fra River Island - Skjorte fra Denim & Supply Ralph Lauren - Skjorte fra Tommy Hilfiger

Polo

Dersom du ikke føler deg helt komfortabel i mønstrete skjorter, kan du alltid gå for noe mer klassisk. Nordmenn elsker poloskjorter og hvis du har tenkt til å investere i noen nye denne våren, anbefaler vi at du går til innkjøp av en av disse vårlige variantene:

Hvit fra Polo Ralph Lauren - Lys blå fra Ted Baker - Rosa fra Polo Ralph Lauren - Hvit fra Antony Morato - Mørk blå fra Polo Ralph Lauren

