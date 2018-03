Tre stilige jobbantrekk

Nå som dagene begynner å bli litt lysere er det på tide å oppgradere jobbgarderoben. Det er ikke så mye som skal til for å fornye jobbantrekket. Du kan snart bytte ut den varme frakken med en litt lettere jakke, og kanskje komplettere antrekket ditt med noen lyse detaljer.

I år er det populært å leke seg med klassiske plagg, og kanskje gjøre dem litt mindre formelle. Misforstå oss rett, en formell stil fungerer veldig bra i jobbsammenhenger, men å mikse det pyntede med sporty og røffe detaljer er også veldig stilig.

Vi har samlet opp tre forskjellige antrekk som definitivt vil imponere dine kolleger denne våren.

Blå fargetoner

En miks av blå fargetoner er en sikker vinner i de fleste settinger. En klassisk skjorte sammen med en jeansbukse, og noen stilige chelsea boots, vil gi deg et stilig og fleksibelt antrekk. Tilbehør som har detaljer av sølv i seg vil være prikken over i-en på dette antrekket.

Trench Coat - Skjorte - Klokke - Genser - Chelsea Boots - Jeans - PC-Veske - Hansker - Belte

Beige detaljer

Lysebeige farger er både trendy og stilig på våren. Blazeren vil gi deg en formell look, men kombinerer du den med sneakers vil du tone ned antrekket. En hvit skjorte gjør seg godt sammen med de lyse fargene, og denne skjorten er av typen som puster godt. Med denne fargekombinasjonen kan du være sikker på at du vil imponere kollegene dine på motefronten.

Trench Coat-variant - Skjorte - Blazer - Belte - Sekk - Bukse - Klokke - Sneakers

Den røffere varianten

"Business vs. casual"-looken er nå i motebildet mer enn noen gang, og det har gjort at røffere og mer avslappede stiler er tillatt i flere og flere settinger. Selvfølgelig, om jobben krever at du går i dress hver dag gjør du jo det, men om jobben er mer fleksibel på antrekk er det kult å vise seg fra en litt mer edgy side. Med dette antrekket blir du den stiligste på jobben.

Skinnjakke - Belte - Turtle neck - Klokke - Bukse - Sekk - Oxford sko

