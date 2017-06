Tre antrekk du imponerer med i sommer

Alle ønsker å gi et godt førsteinntrykk og klesstilen har mye å si for akkurat det. Du behøver ikke å være svært moteinteressert for å se trendy ut. Det enkle er ofte det beste, og det er heller ingen grunn til å blakke seg helt.

Vi har satt sammen 3 antrekk du kan prøve denne sommeren, og det beste av alt er at alle plagg finnes på salg!







PÅ DAGTID

Kanskje du har planer om å nyte solen med kompiser i parken eller dra på en date med kjæresten? Da bør du kle deg avslappet og komfortabelt.

T-SKJORTE CALVIN KLEIN - BELTE TOMMY HILFIGER- SOLBRILLER VERSACE- SHORTS GANT - HETTEJAKKE CALVIN KLEIN - SKO GANT

PÅ JOBB

På sommeren kan du droppe langarmet skjorte og heller satse på en mer casual stil med med chinos og linjakke.

DRESSJAKKE TOMMY HILFIGER - KLOKKE - SOLBRILLER ARMANI - CHINOS LEE JEANS - SKJORTE POLO RALPH LAUREN - SKO POLO RALPH LAUREN

PÅ FEST

En god jeans, hvite sneakers og en kulere skjorte er en uslåelig kombinasjon uansett om du fester i Oslo eller skal på en fancy klubb i Cannes.

SKINNJAKKE SAMSØE SAMSØE - KLOKKE MORRIS - SKO POLO RALPH LAUREN - JEANS CALVIN KLEIN JEAN - SKJORTE CK JEANS - BELTE BOSS GREEN