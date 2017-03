En skinnjakke er et must i garderoben. Det tidløse plagget kan brukes året rundt - du kan for eksempel ha den over en kul hettegenser, en tee eller under vinterfrakken. Skinnjakken er et viktig element for deg som vil rocke opp antrekket!

Denne sesongen kan du holde deg til den klassiske sorte med eller uten krage, den nøytrale i semsket skinn, eller kapre deg en kul skinnjakke i rødt eller knæsjgul - om du tør. Har du lyst har du lov!

Her er Stiltips' topp 10 skinnjakker:

1.Samsøe & Samsøe

Klikk her.

2.Lagerfeld

Klikk her.

3.Versus Versace

Sjekk også denne røde jakka fra Serge Pariente.

Klikk her.

4.Schott Nyc

Klikk her.

Italienske supermodellen Mariano di Vaio kjører stil i en skinnjakke med nagler i Milano. Vi har funnet vår favoritt under bildet! Foto: BullsPix.se

5.Tigha

Klikk her.

6.Soulland

Klikk her.

7.Goosecraft

Klikk her.

8. Tommy Hilfiger

Klikk her.

9.Jofama

Klikk her.

10.Serge Pariente

Klikk her.

