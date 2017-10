TOMMYNOW 2017: Tommy Hilfiger med ny høstkolleksjon

The Chainsmokers er Tommy Hilfiger sine nye ambassadører. Photo: Tommy Hilfiger.

Tirsdag 19. september ble London Fashion Week avsluttet med et smell. Tommy Hilfiger hadde nemlig sitt tredje TOMMYNOW "in-season" moteshow, på det ikoniske konsertlokalet The Roundhouse.

Konseptet TOMMYNOW bygger på "se nå, kjøp nå"-formatet, og antrekkene som ble vist på catwalken ble derfor tilgjengelig for kjøp der og da. Alle runway antrekkene vil også fortløpende finnes på det norske markedet.

Runway-showet tok for seg både herre- og damemote, med de anerkjente The Chainsmokers og Gigi Hadid tilstede, Tommy Hilfiger sine globale ambassadører.









Tommy sin høst 2017-kolleksjon er en miks av den klassiske preppy-stilen, og ungdomskultur og grunge. Kall det tradisjon med et preg av trendy og kul gatestil. En ting er sikkert, og det er at tartan-ruter og striper er gjennomgående temaer i de nye plaggene. Kanskje dette var for å hedre byen showet ble arrangert i? Anwar Hadid og Lucky Blue Smith var blant supermodellene man kunne se på catwalken.

Photo: Tommy Hilfiger, Fall 2017 TOMMYNOW at The Roundhouse, London.

Å kopiere et antrekk som man ser på catwalken fra topp til tå er ikke alltid den beste løsningen, ettersom at en runway-look kan fort se rar ut på en selv. Her er noen eksempler på hvordan du kan inkorporere Tommy Hilfiger stilen inn i din egen garderobe.

Røde fargetoner var noe man så mye av på TOMMYNOW-showet, og det passer godt sammen med mørke og svarte plagg. Dette antrekket er rent, og er en sikker vinner både i uformelle settinger og litt mer formelle.

Her har du en variant av et tartan-rutete plagg. Bruk jakken sammen med noe mer minimalistisk, for her er det jakken som skal være i fokus.

Om du er på utkikk etter et sporty antrekk er dette en fin løsning på hvordan du bruker Tommy Hilfiger sin nye kolleksjon til en casual look.

Skreddersydde bukser er et av plaggene Tommy Hilfiger har lekt seg med denne høsten. Kombiner buksen med en klassisk strikkegenser og noen stilriktige Chealsea boots.

Mørke plagg satt sammen med andre mørke plagg er trendy. Dette er et tidløst antrekk du kan være sikker på at du vil imponere i.

En stripete strikket genser går fint sammen med dine blå jeans. Med noen skikkelige sko, og en varm og god jakke, er du klar for det kalde været vi har i vente.

Rutemønster er i motebildet denne sesongen, og denne skreddersydde buksen er kjempekul. Kombiner den med en frakk i kamel, som er en av høstens desidert fineste farger.

