Tips til jobbantrekk på gråværsdager

Synes du overgangen fra vinter til sommer, eller skal vi heller si kulde til varme, har gått litt raskt, og at det er kle seg er helt håpløst?

Ja, vi vet, for selv om det fortsatt føles som om det er flere grå dagen enn soldager, så har temperaturene steget betraktelig, og man bør kle seg deretter.

Her er tips til noen kule sommerantrekk du kan bruke på gråværsdager. Husk paraply eller en enkel regnjakke, men dropp gummistøvlene.

Antrekk 1

Skjorte fra Boss HER - Shorts fra Vans HER - (byttes ut med lyse eller mørke chinos hvis det er for uformelt m/shorts) - Sko fra Vans HER - Sekk fra Herschel HER

Antrekk 2

Skjorte fra Kiomi HER - Bukse fra Kiomi HER - Sko fra Vans HER - Veske (alternativ) fra Tommy Hilfiger HER





Antrekk 3

Skjorte fra All Saints HER - Bukse fra HUF HER - Sko fra Vans HER





Antrekk 4

Skjorte fra Jack & Jones HER - Bukse fra New Look HER - Sko fra Vans HER - Veske (alternativ) fra Tommy Hilfiger HER





Antrekk 5

Skjorte fra Olymp Nr. 6 HER - Bukse fra Tommy Hilfiger HER - Sokker fra Falke HER - Sko fra Hudson HER

