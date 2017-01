Thomas Hayes er Norges best kledde mann

- Det føles kult, samtidig som veldig rart, sier Hayes til Side3 Stiltips rett etter å ha vunnet prisen for årets best kledde mann under norske Costume Awards torsdag kveld.

Den årlige prisutdelingen hyller de beste i den norske motebransjen, og priser for blant annet beste butikk, modell og hudpleiemerke ble delt ut for fjorårets innsats. Gjevest av alt hang kanskje prisene for best kledde dame og herre.

I herrekategorien gikk prisen altså til unge Hayes, som kjempet mot artistene Arif og Chirac Patel.

Vi har tidligere latt oss imponere av stilen til den unge moteløven, og her hvordan du stjeler tre av antrekkene hans:

Fra Costume Awards

For å motta prisen stilte Hayes i Tiger of Sweden fra topp til tå. Moteikonet bar en mønstret bomberjakke og hvit skjorte over beige chinos, som stylistene Jens Carlos Schwartz Torkildsen og Pontus Jonsson for anledningen hadde stylet med kritthvite sneakers og et matchende skjerf.

Foto: Hanne Erøy / MIO MEDIA og Produsentene

Chinos: Tiger of Sweden - Sneakers: Tiger of Sweden - Skjerf: Versace - Bomberjakke: Antony Morato - Bomberjakke: Religion

Det føles kult, samtidig som veldig rart. Thomas Hayes

Fra Vixen Blog Awards



Den unge skuespilleren kom i et effortless og matchende antrekk. Moteikonet er kjent for sin avslappede men samtidig fremoverlente stil, og kjørte elementer i jordtoner som matchet, og gikk for lag på lag med to jakker.

Foto: Paul Weaver / Mediehuset Nettavisen og Produsentene

Jakke: Jack & Jones - Sneakers: YOURTURN - Jakke: Dr. Denim - Skjorte: Signal - Bukser: Dr. Denim





Fra ELLE-festen:

Skal du på ferie snart, kan du la deg inspirere av Hayes. I anledning ELLE sin sommerfest var han kledd i matchende shorts og skjorte med trykk, og en rød bomberjakke. Stylistene Pontus Jonsson og Jens Carlos Schwartz Torkildsen kunne fortelle at skjorten og shortsen var fra merket Denimes par These Glory Days fra VOLT med sko fra varehuset YME, mens bomberjakken var vintage Christian Dior.

Foto: Hanne Erøy/ www.fashioninoslo.com og Produsentene

Jakke fra Bombers HER, Solbriller fra Ray-Ban HER, Shorts fra Soulland HER, Skjorte fra Eton HER, Sneakers fra Supra HER