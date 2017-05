Solbrillekupp for han og henne

Denne uken har vi over store deler av landet sett at varmen har skutt over 20-tallet på gradstokken. Det betyr én ting, sommeren er i anmarsj. Endelig er behovet for en iskald pils utendørs her, solkremen skal på og på nesa må man selvsagt smykke seg med et par kule solbriller. Flaks at det er stort salg på sistnevnte akkurat nå! Her er ti par solbriller som du kan gjøre et superkupp på dersom du er kjapp:

For han

40 % rabatt på Ray-Ban Aviator Large Metal

40 % rabatt på Ray-Ban Tech Light Ray

40 % rabatt på Ray-Ban Tech Light Ray

50 % rabatt på Ray-Ban Wayfarer

25 % rabatt på Giorgio Armani Frames of Life

For henne:

30 % rabatt på Prada Cinema

40 % rabatt på Michael Kors Sandestin

30 % rabatt på Ray-Ban Round Frame

40 % rabatt på Ray-Ban D-frame

30 % rabatt på Quay Kitti