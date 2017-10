Slik vil jentene at du skal kle deg i høst.

Hva du som mann har på deg, har faktisk ganske mye å si på hvordan du blir oppfattet av jentene. Det samme gjelder tross alt menn og hvordan de ser på jenter.

Det er ikke bare et fint smil og riktig frisyre som er tingen (selv om det også hjelper). Vi jenter vil se gutta i antrekk som viser selvtillit, og her har vi plukket frem tre ulike antrekk som vi vil se på gutta i høst.

ENKELT & AVSLAPPET

Det enkle er ofte det beste og vi jenter forventer ikke at du skal gå rundt i dress hele uken ( med mindre yrket krever det). Vi digger å se mannen i avslappede klær som en t-skjorte og jeans.

KAN IKKE GÅ FEIL MED KLASSIKERE

Det er enkelte plagg som en fin skjorte, et par behagelige bukser og en klassisk frakk som funker uansett sesong og trender.

HØSTENS TRENDER

Mørke farger er veldig populært om høsten, og på bukser er dette spesielt trendy. Mørkt tøy er også noe som passer til det meste, så det å finne komplementerende plagg blir derfor en lek.

"Black on black" er en klassisk stil, så for et antrekk som passer til de fleste anledninger.

Det flotteste herresmykke

Klokker for menn er som vesker for kvinner. Det er også derfor gutta enkelt kan argumentere for at dette tilbehøret krever et visst beløp. En moteriktig, tidløs og god klokke er ikke vanskelig å finne og denne nettbutikken har et godt utvalg av høykvalitetsklokker for enhver mann.

