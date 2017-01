Slik velger menn riktig frakk

Frakken har sin storhetstid i de kalde vintermånedene, både på fester men også til hverdags.

Dette er plagget du kommer til å bruke mye fremover, så tenk kvalitet når du finner din favoritt. Det kan også være greit å ha flere enn én i skapet, så du er sikret.

Vi har laget en oversikt over forskjellige typer, og funnet frem våre anbefalinger for å løfte stilnivået i vinter.





Enkeltspente

Det enkle er ofte det beste, og det samme gjelder når det kommer til frakker. Enkle og rene modeller betyr nødvendigvis ikke kjedelig. Prøv deg frem med forskjellige materialer og farger.

Bak: edc by Esprit - Pier One - Only & Sons

Foran: Tiger of Sweden - HYMN - Hugo Boss - Scotch & Soda





Dobbeltspent

Dobbeltspente modeller er virkelig i trendbildet i år, og de militærinspirerte frakkene tilfører et ekstra nivå til antrekket. Også her kan du velge og vrake mellom farger og lengde, men her er syv av våre favoritter.

Bak: Tommy Hilfiger Tailored - KIOMI - Whyred

Foran: KIOMI - Vivienne Westwood - KIOMI - Paul Smith





Den sorte

Den sorte går til alt, og er en perfekt basisfrakk. Her er fem av våre absolutte favoritter av høy kvalitet. Med en sort frakk kan du sjelden trå feil, så om du er usikker på farge er dette en sikker vinner.

Fra venstre: Pier One - Tiger of Sweden - Hugo Boss - ACNE - DKNY





Beige

Enhver mann bør eie en beige frakk, som for øvrig har blitt noe av det mest trendy de siste årene. Kamelfargede frakker passer perfekt over en dress, et par sorte penbukser, eller med en fin pologenser.

Fra venstre: Topman - Tommy Hilfiger Tailored - Calvin Klein Platinum - Only & Sons - TOM TAILOR DENIM

