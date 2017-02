Slik kler menn seg på date

Valentine's Day nærmer seg med stormskritt, og kanskje du skal på date? Vi vet hvor vanskelig det kan være å finne antrekk. Og hva skal man ha på seg til hvilken type date?

Her er 7 antrekk du kan bruke til forskjellige typer dates, og oversikt over hvor du finner alle antrekkene.

Blind-date

En blind-date kan være litt vanskelig, for du har kanskje ikke så altfor mye å gå ut ifra. En av våre favoritt-looks er å gå for en fin bomberjakke og en helt enkel genser. Kombiner dette med jeans som sitter bra, og fete sneakers, og du er perfekt avslappet i stilen. (NB! Med mindre dere har avtalt å møtes for en bedre middag eller drinker på et fint sted - da anbefaler vi antrekkene under "Date nummer fem til ti", lenger ned i artikkelen.)

Venstre: Bomberjakke fra Harrington - Genser fra Harrington - Jeans fra Diesel - Sko fra Converse

Høyre: Bomberjakke fra Timberland - Genser fra Celio - Jeans fra Won Hundred - Sneakers fra New Balance

Tinder-date

Har dere møttes på Tinder eller andre sjekke-apper, har dere allerede hatt en liten prat og funnet ut at dere vil møtes. Det betyr at dere også sikkert vil gjøre en liten innsats. En perfekt look er en fin genser og helt enkle chinos eller jeans. Vi liker å ha en hvit tee eller skjorte under, for å gjøre looken litt finere.

Venstre: Genser fra edc by Esprit - Tee fra Hilfiger Denim - Chinos fra edc by Esprit - Boots fra Brett & Sons

Høyre: Genser fra Jack & Jones - Skjorte fra CK Calvin Klein - Jeans fra Cheap Monday - Sneakers fra Adidas Originals

Date nummer fem til ti



Er det en du dater fast, har hun eller han mest sannsynlig sett en del av antrekkene dine. På Valentine's Day syns vi likevel du skal gjøre en innsats og ta på deg en blazer. Kjør enten avslappet og samtidig fint, med en pologenser. Ellers kan du kjøre skjorte og penbukser, og eventuelt bruke et fint belte og et slips. Ta daten ut på en fin middag og gjør litt stas. Det blir alltid satt pris på.

Venstre: Pologenser fra Ben Sherman- Dressjakke fra Selected Homme - Dressbukser fra Selected Homme - Sneakers fra Adidas Originals

Høyre: Blazer fra Pier One - Skjorte fra Strellson - Dressbukse fra Cinque - Pensko fra Pier One

Kjærestedate

Stay in bed.

Boksere fra Hugo Boss her

...Og for all del, ikke glem roser. Roser er et must.

Happy Valentine's Day!