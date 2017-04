Slik kler du deg til vårens festligheter

Månedene før sommerferien er en travel tid for mange. Konfirmasjoner, bryllup, barnedåp, skoleball, skoleavslutning, hagefester og ikke minst 17. mai! Med så mange festdager er det viktig å være forberedt på klesfronten.

Er du en av de som gang på gang velger den samme sorte dressen og hvite skjorten og kanskje ønsker å prøve ut noe nytt i år? Det kan være vanskelig å vite hva man kan kombinere og hva som ser bra ut, derfor har vi satt sammen noen antrekk som trygt kan brukes til sesongens festligheter!

Ved å kjøpe en dress hvor delene også kan brukes hver for seg, gjør du et smart kjøp. Når det kommer til skjorten er det lov å leke seg med både stoff og farge. Det viktigste er at skjorten er i en lysere nyanse enn dressen, hvis du skal bruke både dressjakken og dressbuksen.

Ved litt mer uformelle anledninger kan du droppe dressjakken og heller gå for en litt mer spenstig skjorte og noen lekre mokasiner - perfekt til hagefester eller bare en tur på byen. Her er noen flotte skjortealternativer til dressene ovenfor:

