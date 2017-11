Slik kler du deg til fest i desember

Sesongens fester er rett rundt hjørnet, og du burde nok begynne å se om det er noe du mangler og trenger av fest-antrekkene. Enten om det er en vanlig tur ut på byen, julebord med jobben, familieselskap, julefrokost eller nyttårsaften er det greit å være ute i god tid. Det er kjipt å finne ut at det som passet perfekt for noen år siden, er alt for trangt samme dag som du skal ha det på deg i år. Forbered deg til julefest nå med disse antrekkene.

Ut på byen

Selvfølgelig skal du ut på byen og feste i desember, og da er det en røff og kul stil som gjelder. Ta på deg den mest trendy skjorten du finner, og kombiner den med en foret skinnjakke. Den sorte jeansen er et must i din garderobe, og fungerer veldig godt til dette antrekket. Fullfør antrekket med brune og mørke detaljer, så er du klar for fest i desember.

Jakke fra Mango - Skjorte fra Eton - Skjerf fra Amanda Christensen - Klokke fra Daniel Wellington - Chelsea Boots fra R. M. Williams - Bukse fra Jacob Cohen - Belte fra Tiger of Sweden - Parfyme fra Armani

Julebord

En mørkeblå dress sammen med en hvit skjorte passer perfekt til julebord med jobben. Tilbehøret holder du i fargene brunt og burgunder, og metallisk sølv. Til dette antrekket velger du en sort frakk.

Skjorte fra Eton - Klokke fra Gant - Dress fra Oscar Jacobsen - Slips fra Turnbull & Asser - Lommetørkle fra Eton - Frakk fra Steinbock - Sko fra Allen Edmonds - Belte fra Loake

Familieselskap

På familieselskap kan du bytte ut skjorten med en turtle neck for en stilig og pyntet look. Gå for en kord-blazer i en brun farge sammen med en svart turtle neck og grå dressbukse. Tilbehøret holder du i fargene brunt, sølv og sort, sammen med en kul og klassisk klokke i metall.

Blazer fra Tiger of Sweden - Turtle neck fra Samsøe & Samsøe - Skjerf fra Jack & Jones - Frakk fra Filippa K - Belte fra J. Lindeberg - Sko fra Tommy Hilfiger - Bukse fra Tiger of Sweden - Klokke fra Thomas Sabo - Parfyme fra Yves Saint Laurent

Julefrokost og -brunch

På julefrokost eller en julebrunch kan du tone det litt ned. Det betyr ikke at du ikke skal imponere. En deilig ullgenser over en skjorte gir deg raskt den rette stilen. Sammen med sort tilbehør og en kul klokke er du klar for å ringe julen inn.

Genser fra Zanone - Skjorte fra Dunhill - Klokke fra Daniel Wellington - Frakk fra J. Lindeberg - Belte fra Polo Ralph Lauren - Bukse fra Sand Copenhagen - Sko fra Peralston - Skjerf fra Tiger of Sweden

Nyttårsaften

På årets desidert største festdag er det viktig at du møter opp i finstasen. På nyttårsfest skal du ikke holde tilbake på pyntingen. En klassisk og elegant dress sammen med en skjorte i en blå fargetone er kombo som aldri er feil. Pynt opp med et fint slips og disse kule oxford skoene. Godt nytt år!

Dress fra Morris - Klokke fra Armani - Skjorte fra Eton - Sko fra Loake - Slips fra Boss - Belte fra Anderson's - Frakk fra Hugo Boss