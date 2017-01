Slik kler du deg riktig på jobb

Hva skal jeg ha på meg i 2017?

Det evinnelige spørsmålet mange ofte stiller seg. For vi vil aller helst se best mulig ut, uten at det virker som om vi har lagt for mye arbeid i det.

Fortvil ikke. Vi har laget en ukesplan som kan gjøre hverdagen litt lettere. (Og ja, det er lov å ikke følge dagene slavisk).

Her er syv antrekk du kan kjøre både på jobb og utenom.





Mandag

Vi starter uka rolig etter helgen, og går for en klassiker bestående av beige chinos og en hvit oxford-skjorte. Vi digger semskede chelsea boots, og ruller gjerne buksene litt opp ved kanten. Er mandagen ekstra blå, kan du gjemme deg under genseren fra Tommy Hilfiger. Da kommer ingen til å stille noen spørsmål.

Skjorte fra Filippa K - Dataveske fra Ted Baker - Sokker fra Polo Ralph Lauren - Chinos fra Superdry - Genser fra Tommy Hilfiger - Chelsea boots fra Zign





Tirsdag

Tirsdagen er vi hakket mer våkne og klare for å kjøre mer motefarger. Grønn er en av årets absolutte trendfarger, og denne genseren fra Wood Wood passer ekstra godt til mørkeblå jeans. De sorte skinnstøvlettene fra Dr. Martens gjør antrekket hakket mer barskt, og er det behov for en litt penere look, kjører du hvit skjorte under.

Jeans fra Diesel - Slips fra Tom Ford - Genser fra Wood Wood - Sko fra Dr. Martens - Skjorte fra Polo Ralph Lauren - Ryggsekk fra Paul Smith





Onsdag

Onsdagen kan være dagen for å kle seg både for kontoret og et par pils etter jobb (det er jo tross alt lille-lørdag). Poloen er endelig på plass igjen, og den dusgrønne modellen fra Samsøe & Samsøe kommer til å bli flittig brukt utover våren. Vi liker å matche den med en fet mørkegrå blazer slik som denne fra Boss Orange, lysegrå dressbukser og en enkel klokke fra Armani. Dokumentmappa fra Valextra er prikken over i-en.

Bukser fra Lindbergh - Klokke fra Emporio Armani - Pologenser fra Samsøe & Samsøe - Dressjakke fra Hugo Boss - Dokumentmappe fra Valextra - Monk-straps fra KIOMI

Torsdag

Torsdag velger vi å "steppe up game-et". Både for å se bedre ut en de som ramla utpå i går, men også for å vise muskler dagen før folk går i helgemodus. Dette antrekket kommer garantert til å bli en snakkis, og dressen fra BOSS kommer du til å bruke til utallige anledninger.

Skjorte fra Tommy Hilfiger Tailored - Belte fra BOSS - Jakke-pin fra BOSS - Slips fra Tommy Hilfiger Tailored - Sko fra Barker - Dress fra BOSS - Lommetørkle fra Eton





Fredag

Fredagen kan være tricky, men vi vet å helgardere. Blazeren er her en trygg følgesvenn. Mange bedrifter har "casual Friday", hvor hensikten er å ta det rolig før helgen, så vi kjører jeans og chelsea boots. Går du for en laidback look kan du kjøre genser uten blazer, går du for nøytral kan du droppe blazeren og gå for skjorte og genser. Er det penere kan du kjøre skjorte og blazer med og uten genser. Skjønner? Denne komboen her er trygg.

Jeans fra Scotch & Soda - Boots fra Tiger of Sweden - Skjorte fra Polo Ralph Lauren - Genser fra Polo Ralph Lauren - Blazer fra SAND - Klokke fra Skagen





Lørdag

Hvis du er en av de som går for en pyntet stil på byen, anbefaler vi å se på antrekkene fra torsdag, fredag og onsdag. Vi personlig liker å kjøre en avslappet og halvpyntet stil i helgen. Kule bukser og en enkel, hvit designer-t-skjorte over fete sneakers er en sikker vinner. Vi lar også blazeren ligge hjemme, og kjører heller skinnjakke.

Skinnjakke fra Diesel - Armbånd fra Bottega Veneta - Kjede fra Valentino - T-skjorte fra Gucci - Sko fra ECCO - Bukser fra Hugo Boss





Søndag

Søndagen er tiden for å slappe av, og vi går som regel for mørke, behagelige og avslappede klær. På søndager er sneakers er alltid en vinner. Et lite tips: Diesel har laget bukser bestående av jeans som er fôret med joggebukse-stoff. Jogg-jeans er konge om du vil gå ute i joggebukse uten at noen ser det.

Sneakers fra Diadora - Frakk fra BOSS - Cap fra Under Armour - Genser fra Under Armour - Jeans fra Diesel